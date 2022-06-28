На Луганщині горить база військ Росії в тимчасово окупованому Перевальську
У тимчасово окупованому Перевальську зафіксовано пожежу в розташуванні особового складу російських військ
Про це повідомили в телеграм-каналі управління стратегічних комунікацій ЗСУ.
"Тим часом у тимчасово окупованому Перевальську зафіксовано "бавовну" та задимлення. Задимлення проходить не на складі БК, а в розташуванні особового складу. Ніхто не сумнівається, що понапивалися орки і понакурювалися, де не належить", – зазначено в повідомленні.
У СтратКомі додали, що Перевальськ розташований за 60 кілометрів від позицій ВСУ, й натякнули, що причина пожежі може бути й іншою.
У терористичній організації "ЛНР" також повідомили про удар. За попередніми даними, ракета влучила в ремонтний завод, на якому перебувала військова техніка окупантів і склад з боєприпасами. Російський терорист Ігор Гіркін (Стрєлков) написав, що в ракета влучила у військову частину, є багато поранених.
Імовірно, українські війська вдарили по позиціях росіян з американських ракетних систем залпового вогню HIMARS, які передали Україні. Проте офіційного підтвердження або спростування удару наразі немає.
- 27 червня горіли російські склади боєприпасів у тимчасово окупованому Зимогір'ї та поблизу окупованого Алчевська.
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