На Луганщині горить база військ Росії в тимчасово окупованому Перевальську

Про це повідомили в телеграм-каналі управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

"Тим часом у тимчасово окупованому Перевальську зафіксовано "бавовну" та задимлення. Задимлення проходить не на складі БК, а в розташуванні особового складу. Ніхто не сумнівається, що понапивалися орки і понакурювалися, де не належить", – зазначено в повідомленні.

У СтратКомі додали, що Перевальськ розташований за 60 кілометрів від позицій ВСУ, й натякнули, що причина пожежі може бути й іншою.

У терористичній організації "ЛНР" також повідомили про удар. За попередніми даними, ракета влучила в ремонтний завод, на якому перебувала військова техніка окупантів і склад з боєприпасами. Російський терорист Ігор Гіркін (Стрєлков) написав, що в ракета влучила у військову частину, є багато поранених.

Імовірно, українські війська вдарили по позиціях росіян з американських ракетних систем залпового вогню HIMARS, які передали Україні. Проте офіційного підтвердження або спростування удару наразі немає.

27 червня горіли російські склади боєприпасів у тимчасово окупованому Зимогір'ї та поблизу окупованого Алчевська.

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