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На Луганщині готують 500 росіян, яких завербували у місцях позбавлення волі, — Генштаб

27 квітня, 2023 четвер
19:17
Війна з Росією російська армія, мобілізація

У Генштабі розповіли, що в польовому таборі у Старобільському районі Луганської області наразі здійснюється підготовка близько 500 росіян, яких завербували у місцях позбавлення волі

Про це йдеться у вечірньому зведенні за 27 квітня. 

Також відомо, що замість ув’язнення, засудженим пропонується контракт на військову службу з участю у бойових діях в Україні терміном на пів року.

Генштаб пояснює, що росіяни роблять це аби поповнити втрати в живій силі.

"Російські окупанти продовжують активно залучати осіб із судимістю, або тих стосовно яких відкрито кримінальні справи, зокрема, за тероризм", - йдеться у повідомленні.

ЗСУ за день збили 5 ворожих дронів

Також, авіація ЗСУ за добу завдала 4 ударів по районах зосередження окупантів та удару по зенітно-ракетному комплексу противника.

Своєю чергою підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 пункти управління, район зосередження живої сили противника, засіб протиповітряної оборони, склад боєприпасів та 2 артилерійських підрозділи.

Протягом дня ворог здійснив понад 20 обстрілів з РСЗВ та завдав 25 авіаударів

Також, вночі, ворог завдав 5 ракетних ударів по Миколаєву, є постраждалі серед мирного населення, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом доби здійснив понад 35 атак на зазначених ділянках фронту, проте усі вони були відбиті підрозділами сил оборони. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка суттєвих змін не зазнала. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках зберігається військова присутність противника у прикордонних з Україною районах російської федерації. Протягом доби ворог завдав авіаційних ударів по населених пунктах Середина-Буда та Чернацьке; здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Нововасилівка, Українське, Бачівськ та Кучерівка Сумської області, а також Басове, Бугаївка, Козача Лопань, Стрілеча, Глибоке, Гатище, Вовчанськ, Бологівка, Дворічанське та Колодязне на Харківщині.

На інших напрямках ситуація така:

  • На Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не проводив, активно застосовував БпЛА для коригування вогню артилерії. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Кам’янка, Красне Перше, Фиголівка, Дворічна, Западне, Лиман Перший, Берестове Харківської області та Новоселівське Луганської області.
  • На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку Серебрянського лісництва. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка, Невське, Діброва, Білогорівка Луганської області та Терни, Верхньокам’янське і Спірне на Донеччині.
  • На Бахмутському напрямку ворог продовжує наступальні дії. Тривають бої у місті Бахмут. До того ж, протягом доби противник вів безуспішні атаки у напрямку Богданівки. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Хромове, Бахмут, Часів Яр, Іванівське, Предтечине, Костянтинівка, Північне, Південне, Неліпівка та Нью-Йорк Донецької області.
  • На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії в районах населених пунктів Сєверне та Первомайське Донецької області, успіху не мав. Здійснив обстріли населених пунктів Степове, Бердичі, Ласточкине, Авдіївка, Сєверне, Водяне, Первомайське.
  • На Мар’їнському напрямку протягом доби нашими захисниками були відбиті атаки противника в районах населених пунктів Красногорівка та Мар’їнка. В той же час, ворожих обстрілів зазнали також Георгіївка, Парасковіївка та Новомихайлівка Донецької області.
  • На Шахтарському напрямку впродовж доби ворог наступальних дій не проводив. Завдав авіаційних ударів по Вугледару та Великій Новосілці, здійснив обстріли населених пунктів Богоявленка, Новоукраїнка, Золота Нива, Пречистівка та Вугледар Донецької області.
  • На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Здійснив обстріли населених пунктів, що неподалік лінії бойового зіткнення. Серед них – Вільне Поле, Новопіль Донецької області; Ольгівське, Гуляйполе, Мала Токмачка, Оріхів, Новоандріївка та Кам’янське Запорізької області; Херсон та Берислав на Херсонщині.

Російські окупанти в ніч на 27 квітня здійснили ракетну атаку "калібрами" з Чорного моря по Миколаєву, пошкоджені будинки, є жертви та постраждалі.

Луганщина
ЗСУ
окуповані території
окупанти
Мар’їнка
Бахмут
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