Росія обстріляла Миколаїв ракетами С-300: є влучання у багатоповерховий будинок
Російські окупанти в ніч на четвер здійснили ракетну атаку з С-300 по Миколаєву, пошкоджено багатоповерховий житловий будинок
Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
"С-300 - 4 шт. попередньо. – написав Кім у телеграм-каналі. І згодом додав: - У багатоповерхівку один мінімум".
Пізніше очільник Миколаївщини уточнив, що ще дві ракети влучила у приватний сектор, куди виїхали машини швидкої допомоги.
"Суспільне" з посиланням на начальника поліції області Шайхета повідомило, що внаслідок влучання у житловий будинок у Миколаєві є постраждалі. На місці працюють рятувальні служби.
О 01:40 оголошено відбій повітряної тривоги.
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