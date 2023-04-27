Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"С-300 - 4 шт. попередньо. – написав Кім у телеграм-каналі. І згодом додав: - У багатоповерхівку один мінімум".

Пізніше очільник Миколаївщини уточнив, що ще дві ракети влучила у приватний сектор, куди виїхали машини швидкої допомоги.

"Суспільне" з посиланням на начальника поліції області Шайхета повідомило, що внаслідок влучання у житловий будинок у Миколаєві є постраждалі. На місці працюють рятувальні служби.

О 01:40 оголошено відбій повітряної тривоги.