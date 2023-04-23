Ранком на Миколаївщині збили розвідувальний БПЛА "Мерлін"
23 квітня, близько 11:50, українські захисники збили ворожий розвідувальний безпілотник типу "Мерлін" над Миколаївщиною
Про це повідомив спікер ОК "Південь" Владислав Назаров.
"23 квітня 2023 року, близько 11.50, на Миколаївщині, воїнами зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування "Південь" збито російський розвідувальний БПЛА типу "Мерлін", - зазначив він.
- Нагадаємо, ранком Генштаб звітував, що минулої доби ЗСУ відбили 58 ворожих атак, а також знищили Мі-24 і 4 БПЛА.
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