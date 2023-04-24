Про це інформує голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Сьогодні вночі ворог вдарив по Нікополю", - пише очільник Дніпропетровської області.

Повідомляється, що рашисти вели вогонь по місту з важкої артилерії.

Унаслідок обстрілу серед мирних жителів ніхто не постраждав.

Наслідки ще уточнюють рятувальники.

Начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім пише про знищені російські безпілотники.

"Протягом вечора 22 квітня та ранку 23 квітня на Миколаївщині та Херсонщині воїнами мобільних вогневих груп Херсонської зенітної ракетної бригади знищено чотири дрони-камікадзе "Ланцет", - йдеться в заяві.

Крім того, близько 11:50 у неділю над Миколаївською областю воїни зенітної ракетної Одеської бригади збили розвідувальний БПЛА типу "Мерлін" російської армії.