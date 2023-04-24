Уночі ворог обстріляв Нікополь з важкої артилерiї, а на Миколаївщині ЗСУ знищили БПЛА
У ніч на 24 квітня російські війська гатили по місту Нікополь Дніпропетровської області. А на Миколаївщині та Херсонщині знищили чотири дрони-камікадзе "Ланцет"
Про це інформує голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"Сьогодні вночі ворог вдарив по Нікополю", - пише очільник Дніпропетровської області.
Повідомляється, що рашисти вели вогонь по місту з важкої артилерії.
Унаслідок обстрілу серед мирних жителів ніхто не постраждав.
Наслідки ще уточнюють рятувальники.
Начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім пише про знищені російські безпілотники.
"Протягом вечора 22 квітня та ранку 23 квітня на Миколаївщині та Херсонщині воїнами мобільних вогневих груп Херсонської зенітної ракетної бригади знищено чотири дрони-камікадзе "Ланцет", - йдеться в заяві.
Крім того, близько 11:50 у неділю над Миколаївською областю воїни зенітної ракетної Одеської бригади збили розвідувальний БПЛА типу "Мерлін" російської армії.
- 22 квітня російська армія з безпілотника атакувала Марганецьку громаду на Дніпропетровщині.
- У неділю, 23 квітня, росіяни завдали удару по Нікополю безпілотником, одна людина поранена, двоє травмовані.
- Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила на війні в Україні щонайменше 187 тисяч військових, 3683 танки, 2413 безпілотників та 7139 бронемашин.
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