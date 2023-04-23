Росіяни атакували Нікопольський район з безпілотника

Про це поінформував голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у телеграмі.

"Окупанти продовжують тероризувати мирних. Не залишають у спокої Нікопольський район. Пізно ввечері вдарили по Марганецькій громаді. Застосували безпілотник. З нього скинули вибуховий снаряд", - написав він.

Зазначається, що внаслідок атаки люди не постраждали, а територія удару обстежується.