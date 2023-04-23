Росіяни атакували Нікопольський район з безпілотника
Пізно ввечері 22 квітня російська армія з безпілотника атакувала Марганецьку громаду на Дніпропетровщині, люди не постраждали
Про це поінформував голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у телеграмі.
"Окупанти продовжують тероризувати мирних. Не залишають у спокої Нікопольський район. Пізно ввечері вдарили по Марганецькій громаді. Застосували безпілотник. З нього скинули вибуховий снаряд", - написав він.
Зазначається, що внаслідок атаки люди не постраждали, а територія удару обстежується.
- Нагадаємо, уночі повідомлялося, що росіяни обстріляли Харків ракетами С-300: одна з них влучила в приватний сектор села Котляри, виникла пожежа на обʼєкті цивільної інфраструктури в Новобаварському районі.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.69
Купівля 37.69Продаж 38.45
-
EUR
Купівля 40.96Продаж 41.93
- Актуальне
- Важливе