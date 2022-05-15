На Луганщині майже щодня фіксують випадки мародерства. Крадуть побутову і оргтехніку, – голова ОВА

Про це повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай у телеграм.

"Майже щодня затримуємо мародерів, деякі кажуть – не знали, що їм загрожує до восьми років ув’язнення, інших ці знання не зупиняли", – написав він.

Так, нещодавно мешканець Лисичанська викрав з одного будинку мікрохвильову піч, за що тепер йому загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі. Його затримали поліцейські 14 травня.

"Упродовж доби правоохоронцями фіксується в середньому від трьох до шести випадків мародерства на території області. Правопорушників виявляють майже щодня. Патрулюють вулиці, перевіряють під’їзди, склади, магазини, реагують на звернення громадян. Затримано багатьох, важливо довести причетність підозрюваних до інших випадків мародерства", – зауважив Гайдай.

Він підкреслює, що про крадіжки їжі чи ліків не йдеться, хоча магазини закриті.

"Незважаючи на закриті магазини, волонтери, рятувальники та поліцейські розводять їжу адресно у достатній кількості, питають щодо потреби тих чи інших медичних препаратів, замовляють їх. Мародери викрадають побутову техніку та інші особисті речі", – вказав він.

Мародерів цікавить і каністра з пальним, і електроінструмент, і принтер, і вудка, і навіть перукарські приладдя або дитячі речі. Були також випадки крадіжок сантехніки.

Фіксуються й інші випадки мародерства – на тимчасово окупованих територіях. Так, звідти надійшла інформація про крадіжку декількох комп’ютерів, шістьох стоматологічних установок, холодильників, зуботехнічних столів та іншого майна з приміщення кафедри стоматології Луганського державного медичного університету в Рубіжному.

Нагадаємо, Укрпошта організувала доставку допомоги для українських військових та цивільного населення на Донеччині та Луганщині.