На Луганщині нацгвардієць збив 2 російські дрони у свій день народження
У Луганській області нацгвардієць на псевдо Хайтауер на свій день народження збив два російські дрони за допомогою кулемета та ножа
Про це повідомили в Нацгвардії.
Чоловік побачив, що ворожі дрони наближаються до їхніх з побратимами позицій. Так по першому дрону він відкрив вогонь з кулемета ще до того, як той встиг підлетіти й скинути закріплену гранату.
Другий же дрон, у якому були два боєприпаси типу ВОГ-25, наблизився до позиції українських бійців, однак зачепився поруч. Задля уникнення зайвих ризиків розриву боєприпасів, Хайтауер зрізав їх ножем і викинув у бік противника.
"Символічно, що цього дня у хлопця був день народження і своїм героїчним вчинком він зробив подарунок усім своїм побратимам, які були поруч", - зазначили в Нацгвардії.
- 7 серпня українські військові з 47-ї бригади "приземлили" рашистський гвинтокрил у Запорізькій області.
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