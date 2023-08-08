Про це повідомили в Нацгвардії.

Чоловік побачив, що ворожі дрони наближаються до їхніх з побратимами позицій. Так по першому дрону він відкрив вогонь з кулемета ще до того, як той встиг підлетіти й скинути закріплену гранату.

Другий же дрон, у якому були два боєприпаси типу ВОГ-25, наблизився до позиції українських бійців, однак зачепився поруч. Задля уникнення зайвих ризиків розриву боєприпасів, Хайтауер зрізав їх ножем і викинув у бік противника.

"Символічно, що цього дня у хлопця був день народження і своїм героїчним вчинком він зробив подарунок усім своїм побратимам, які були поруч", - зазначили в Нацгвардії.