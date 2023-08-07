Українські воїни знищили російський вертоліт Ка-52 біля Роботиного
Українські військові з 47-ї бригади "приземлили" рашистський гвинтокрил у Запорізькій області
Про це повідомив у телеграм-каналі командувач оперативно-стратегічним угрупованням військ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський.
"Роботине. Воїни 47-ї бригади знищили російський гвинтокрил Ка-52 з ПЗРК. Чудова робота. Слава героям", – написав він.
Збитий Ка-52 став 312-м гелікоптером, які РФ втратила у війні з Україною.
Як повідомляла раніше заступниця міністра оборони Ганна Маляр, Сили оборони минулого тижня мали тактичний успіх на напрямку Мала Токмачка та Роботине Запорізької області, ЗСУ закріплюються на досягнутих рубежах.
Довідка: Ка-52 "Алігатор" (Hokum B за класифікацією НАТО) — російський бойовий вертоліт, який здійснює розвідку місцевості, цілевказівки і координацію дій групи бойових вертольотів. Є командирською машиною армійської авіації, яка здатна вражати броньовану і неброньовану техніку, живу силу і повітряні цілі на полі бою.
Гелікоптер озброєний рухомою гарматною установкою з гарматою 2А42 калібру 30 мм і боєкомплектом 460 снарядів, ПТКР "Вихрь" із лазерною променевою системою наведення, блоками калібру 80 мм, авіабомбами, гарматними контейнерами та іншою зброєю загальною масою до 2000 кг.
Крім того, Ка-52 може додатково брати на борт керовані ракети класу "повітря-повітря" ближнього бою Р-73 та "Голка-В", а також некеровані ракети "повітря - земля".
Ка-52 обладнаний радарною системою "Арбалет" і має броньовану капсулу для екіпажу.
- Станом на ранок 7 серпня, за даними Генштабу ЗСУ, Росія втратила в Україні понад 250 тисяч солдатів.
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