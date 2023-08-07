Про це повідомив у телеграм-каналі командувач оперативно-стратегічним угрупованням військ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський.

"Роботине. Воїни 47-ї бригади знищили російський гвинтокрил Ка-52 з ПЗРК. Чудова робота. Слава героям", – написав він.

Збитий Ка-52 став 312-м гелікоптером, які РФ втратила у війні з Україною.

Як повідомляла раніше заступниця міністра оборони Ганна Маляр, Сили оборони минулого тижня мали тактичний успіх на напрямку Мала Токмачка та Роботине Запорізької області, ЗСУ закріплюються на досягнутих рубежах.

Довідка: Ка-52 "Алігатор" (Hokum B за класифікацією НАТО) — російський бойовий вертоліт, який здійснює розвідку місцевості, цілевказівки і координацію дій групи бойових вертольотів. Є командирською машиною армійської авіації, яка здатна вражати броньовану і неброньовану техніку, живу силу і повітряні цілі на полі бою.

Гелікоптер озброєний рухомою гарматною установкою з гарматою 2А42 калібру 30 мм і боєкомплектом 460 снарядів, ПТКР "Вихрь" із лазерною променевою системою наведення, блоками калібру 80 мм, авіабомбами, гарматними контейнерами та іншою зброєю загальною масою до 2000 кг.

Крім того, Ка-52 може додатково брати на борт керовані ракети класу "повітря-повітря" ближнього бою Р-73 та "Голка-В", а також некеровані ракети "повітря - земля".

Ка-52 обладнаний радарною системою "Арбалет" і має броньовану капсулу для екіпажу.