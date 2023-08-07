Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією З Херсонського напрямку дві вантажівки привезли тіла росіян до моргу окупованої Чаплинки, - Генштаб

З Херсонського напрямку дві вантажівки привезли тіла росіян до моргу окупованої Чаплинки, - Генштаб

7 серпня, 2023 понедiлок
06:57
Війна з Росією окупанти в Криму

У морг у тимчасово окупованому населеному пункті Чаплинка Херсонської області прибуло дві вантажівки з тілами загарбників. Їх поховали у двох місцях

Про це у ранковому зведенні 7 серпня звітує Генштаб ЗСУ.

Так, ворог продовжує зазнавати великих втрат, які всіма способами намагається приховати. Зокрема, у тимчасово захопленому населеному пункті Чаплинка Херсонської області, на територію моргу з Херсонського напрямку прибуло два вантажних автомобілі з тілами військовослужбовців армії РФ.

Тіла було захоронено на двох локаціях.

ЗСУ уразили 2 пункти управління, 2 артзасоби на вогневих позиціях і станцію РЕБ окупантів

Авіація сил оборони за минулу добу завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу противника та 4 - по зенітно-ракетних комплексах окупантів.

А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 пункти управління, 2 райони зосередження особового складу, 2 артилерійських засоби на вогневих позиціях та одну станцію радіоелектронної боротьби росіян.

Росія завдала 52 авіаційних удари й здійснила 75 обстрілів з РСЗВ по Україні

Протягом 6 серпня ворог завдав 30 ракетних та 52 авіаційних удари, здійснив 75 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед мирного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Ситуація на фронті: протягом доби відбулося 50 боєзіткнень

Між Силами оборони України та армією Росії відбулось 50 бойових зіткнень за добу.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 35 населених пунктів, зокрема це Бучки, Грем’яч, Веселе Чернігівської області; Середина-Буда, Сидорівка, Студенок, Басівка, Велика Писарівка Сумської області та Гур'їв Козачок, Стрілеча, Гатище, Потихонове, Одрадне і Бологівка на Харківщині.

На Куп’янському напрямку українські воїни стійко тримають оборону, успішно відбили атаки противника в районі східніше Петропавлівки Харківської області.

Ворог завдав авіаційних ударів в районах Петропавлівки та Подолів Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Фиголівка, Дворічна, Кіндрашівка, Кучерівка, Куп'янськ та Кислівка Харківської області.

На Лиманському напрямку армія РФ завдала авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області та Спірного і Роздолівки Донецької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали населені пункти Кузьмине, Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам’янське, Спірне, Берестове і Роздолівка на Донеччині.

На Бахмутському напрямку Сили оборони стримують вороже військо в районі північно-східніше Диліївки. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Васюківка, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Кліщіївка та Північне Донецької області.

На Авдіївському напрямку, під щільним вогнем авіації та артилерії противника, захисники України успішно відбили атаки російських військ в районі Авдіївки. Артилерійських обстрілів зазнали Авдіївка та Первомайське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ росіян в районах Мар’їнки та Красногорівки. Біля останньої ворог завдав авіаційного удару. Артилерійських обстрілів зазнали Красногорівка, Максимільянівка, Георгіївка, Побєда та Новомихайлівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Старомайорського. Артилерійських обстрілів зазнали Водяне, Вугледар, Одрадне, Благодатне і Рівнопіль Донецької області.

На Запорізькому напрямку терористи вели безуспішні наступальні дії в районі Роботиного Запорізької області.

Противник завдав авіаційних ударів в районах Малої Токмачки, Роботиного та Оріхова. Артилерійських обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Левадне, Червоне, Залізничне, Павлівка, П'ятихатки та Кам'янське Запорізької області, а також Нікополь Дніпропетровської області.

На Херсонському напрямку вороже військо завдало авіаційного удару в районі Ольгівки Херсонської області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Михайлівка, Республіканець, Львове, Дніпровське, Велетенське та Новодмитрівка Херсонської області.

  • Вдень у неділю, 6 серпня 2023 року, ракети Сил оборони України завдали пошкоджень Чонгарському мосту та мосту через протоку Тонка, що сполучає місто Генічеськ з Арабатською стрілкою. Збройні Сили України офіційно підтвердили удари.
Росія
російська армія
Луганщина
Сумщина
ЗСУ
Херсонщина
Дніпропетровщина
Чернігівщина
Донеччина
окуповані території
окупанти
Мар’їнка
Авдіївка
Красногорівка
Запорізька область
Бахмут
Нікополь
Харківщина
Військові новини
Водяне
ракетний удар
Вбиті росіяни
втрати окупантів
Читайте також:
5 серпня, 2023 субота
Повернення законної влади або інтервенція: Африканські країни оголосили ультиматум заколотникам у Нігері
6 серпня, 2023 неділя
За добу сили ППО знищили 57 повітряних цілей Росії
дощ Львів, опади, парасоля
6 серпня, 2023 неділя
Синоптик Наталка Діденко розказала, коли в Україні очікувати похолодання
Київ
+24°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.91
    Купівля 36.91
    Продаж 37.62
  • EUR
    Купівля 40.68
    Продаж 41.66
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, понедiлок
7 серпня
07:20
смертельна ДТП
У Марокко перекинувся фургон, загинули 24 людини
06:45
військовий переворот у Нігері
Нігер частково закрив повітряний простір, попередивши про напад "іноземної держави"
06:28
У Пакистані пасажирський потяг зійшов з рейок: загинуло щонайменше 30 людей
06:10
Іран
Під час знесення будівлі у столиці Ірану стався обвал: загинули троє людей, 11 поранені
05:57
Чонгарський міст
Удари по Чонгарському і Генічеському мостах - частина стратегії України в рамках контрнаступу, - ISW
05:37
Огляд
Обережний позитив Китаю та заяви на зустрічі в Саудівській Аравії. Хто й про що говорив у Джидді та що це означає для України
05:23
Жозеп Боррель
Китай ще раз запросив Борреля до Пекіна
00:46
Збірна України з волейболу
Україна вперше в історії виграла медаль чемпіонату Європи з пляжного волейболу
00:24
Російський паспорт
На Запоріжжі окупанти змушують таксистів отримувати російські паспорти або забирають у них ліцензії
00:17
Світлана Тихановська
Команда Тихановської розробляє паспорт для білоруських емігрантів
00:12
Сергій Слабенко
На війні загинув нардеп IV скликання Сергій Слабенко
00:00
ЦАР
Щоб як у Путіна: у ЦАР пройшов референдум про обнулення повноважень президента
2023, неділя
6 серпня
23:27
без газу
У Полтаві стався вибух у багатоповерхівці: двох жителів госпіталізували
23:04
евакуйовані з Нігеру
Італія зменшує військову присутність у Нігері
23:01
Українські Січові Стрільці
Цей день в історії: Австро-Угорщина оголосила війну Росії й почався набір до Січових Стрільців, Ічкерія перейшла до визволення Грозного
22:47
Херсонщина, села
Окупанти обстріляли Ольгівку на Херсонщині: травмовано двох жінок
22:33
Армія РФ за добу здійснила 21 обстріл прикордоння Сумщини: пошкоджені приватні будинки
22:27
Оновлено
Чонгарський міст
На в'їздах до Криму: українські ракети пошкодили мости в Чонгарі та Генічеську
22:14
Оновлено
Андрій Ярмоленко
УПЛ: результати усіх матчів 2-го туру
22:01
Володимир Зеленський
Чехія надала Україні тренажер для пілотів F-16
21:52
ДТП
У Сумах зіштовхнулася автівка з мотоциклом: 25-річний чоловік загинув
21:32
Володимир Путін
Путін сподівається "перечекати" і Україну, і ЄС та США, - Яценюк
21:18
Ексклюзив
ЗСУ
Україну поставили в ситуацію, коли вона не може виграти війну проти Росії, - політолог Фельштинський
21:06
рушниця
Стріляв у правоохоронців: у Черкасах затримали чоловіка та вилучили у нього рушницю
20:57
Пєсков
Пєсков заявив New York Times, що на "виборах" 2024 року Путін набере понад 90%
20:38
ракета
Лише за останній тиждень РФ застосувала проти України 65 ракет і 178 дронів, - Зеленський
20:35
Марго Роббі
Прокат "Барбі" приніс мільярд доларів
20:19
КНДР
Кім Чен Ин закликав збільшити виробництво зброї в КНДР
20:18
Ексклюзив
домашнє насильство
Тема сексуальних злочинів росіян в Україні залишається малодослідженою, - виконавчий директор Української гельсінської спілки з прав людини Павліченко
20:13
На виборах в Ізраїлі перемагає блок партії "Лікуд" на чолі з експрем'єром Нетаньягу
"Має бути баланс". Нетаньягу вирішив обмежити судову реформу
20:01
OPINION
Галина Пагутяк
Українців можуть перемогти тільки українці?
19:45
Ілон Маск та Марк Цукерберг
Бій між Цукербергом та Маском транслюватимуть у Twitter
19:18
Ексклюзив
Саудівська Аравія
У Саудівській Аравії йде розмова про світовий порядок, який Росія вимушена буде прийняти, - політолог Саакян
19:18
ЗСУ
Протягом доби відбулося близько 30 боїв, ЗСУ уразили 2 райони зосередження ворога, - Генштаб
18:51
Ірак
Ірак заблокував Telegram
18:39
Словенія світ повінь погода
У Словенії від негоди загинуло 4 людей
18:26
Інтерв’ю
Путін
Якщо Путін піде на мирний план, то його влада впаде, - Фейгін
18:18
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на сьогодні: скільки коштують долар та євро
18:10
Президент Алжиру Абдельмаджид Теббун
Алжир категорично проти військового втручання країн ECOWAS у Нігер
18:05
OPINION
Ігор Гулик
Великий імітатор
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV