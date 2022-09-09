На Луганщині окупанти навіть не планують опалювати Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Кремінну і Рубіжне, - Гайдай

Про це повідомив очільник Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай.

"На окупованих територіях залишилось підготувати до зими 8,5 % будинків, але Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Кремінна та Рубіжне навіть не включені у розрахунок - тепла там не буде. Про відповідні "досягнення" відзвітували у так званому "міністерстві будівництва та ЖКГ лнр". Мовляв, комунальники підготували до опалювального сезону 91,5 % багатоквартирних житлових будинків Луганщини. Але будинки в Кремінній, Лисичанську, Сєвєродонецьку та Рубіжному, як пояснює окупаційна влада, до розрахункової кількості запланованих не входять", - написав Гайдай.

Голова Луганської ОВА зазначив, що до опалювального сезону окупанти не планують готувати навіть вцілілі будинки.

"Тобто, із 10 579 багатоповерхівок до опалювального сезону готові 9 678, за виключенням названих вище чотирьох міст. У них за 3-4 тижні до початку подачі теплоносія не підготовлено жодного багатоквартирного будинку із понад 2500. Так, багато із них пошкоджено чи зруйновано самими росіянами. Але навіть вцілілі ніхто не збирається готувати до зими, як і підприємства теплопостачання цих міст та системи централізованого опалення", - написав Гайдай.

Раніше Гайдай повідомив, що окупанти затопили шахти на тимчасово окупованих територіях Луганщини, а шахтарів відправили гинути на фронт.

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