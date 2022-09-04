Окупанти затопили шахти Луганщини, а гірників "мобілізували" на фронт, - Гайдай
За інформацією голови Луганської ОВА Сергія Гайдая, російські окупанти затопили шахти на тимчасово окупованих територіях Луганщини, а шахтарів відправили вмирати на фронт
Про це він повідомив у телеграмі.
"Що стосується шахт, то давайте будемо говорити реально і відверто. Наші шахти попри всю пропаганду навіть з часів Януковича і раніше завжди були дотаційні. І зараз окупанти їх взагалі позатоплювали. Вони чоловіків покидали на фронт. Багато з них вже загинуло, багато скалічено", - сказав Гайдай.
Голова Луганської ОВА також зазначив, що після перемоги над Росією Україна не зможе повноцінно відновити вугільну промисловість області.
"Ми не відновимо цю галузь у тому вигляді, в якому вона була. Але все ж таки треба працювати в цьому напрямку. Регіон дійсно має свою специфіку, але будь-яка область України має свою специфіку", - додав він.
Також Гадай повідомив, що інші промислові підприємства будуть відновлені за сучасними стандартами, зокрема Україна відмовиться від "радянщини".
"Луганщина продовжить розвивати свій промисловий потенціал! Але спочатку – Перемога!", - пише він.
- Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай сьогодні, 4 вересня, розповів про ситуацію на Луганщині та згадав оборону Сєвєродонецька.
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