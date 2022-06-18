Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай у телеграмі.

За його словами, у Сєверодонецьку тривають бойові дії. Окупанти безуспішно намагалися вести штурмові дії за межами міста.

"Вони повторно, ще раз і ще раз, обстрілюють територію біля усіх мостів, які і так вже не придатні для пересування. Відкрили вогонь по Синецькому та Павлограду поблизу Сєвєродонецька. Чергові руйнування на "Азоті" - тепер на території транспортного цеху. Двічі масовано обстріляні житлові квартали поблизу колишнього заводу "Донсода" в Лисичанську. 13 будинків зруйновано у Гірському, ще 14 - у Врубівці", - наголосив Сергій Гайдай.

Під російським вогнем зі ствольної артилерії й реактивних систем залпового вогню опинилися Метьолкіне, Устинівка, Миколаївка, Білогорівка, Воронове, Золоте та Троїцьке.

"Завдано авіаударів в районах Сиротиного та Борівського. Поблизу Сиротиного та Метьолкіного наші воїни успішно відбили штурм. Окупант з втратами відійшов на раніше займані позиції. Як і неподалік Гірського", - додав очільник ОВА.

За підтримки артилерії загарбники здійснили штурм біля Никрового. Українські військові вогнем змусили їх відмовитися від цих дій.

"Вчора п’ятьох осіб, які були поранені за останні дні, госпіталізовано до лікарень Дніпропетровщини. Серед них чотири лисичанина і один сєвєродончанин, який потрапив під обстріл у Лисичанську", - зауважив Сергій Гайдай.

17 червня Сергій Гайдай розповів, що на Луганщину щодня прибувають по 30 КамАЗів із окупантами.

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