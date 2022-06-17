На Луганщину щодня прибувають по 30 КамАЗів із рашистами - очільник області
Гайдай доповів, що російські солдати щодня прибувають на Луганщину, у середньому по 30 КамАЗів
Про це інформує в фейсбуці голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
"Російські солдати масово гинуть, але їм на заміну щодня прибувають все нові і нові вбивці. Росіяни постійно привозять величезну кількість важкої техніки, особистого складу. У день заїжджає по 30 КамАЗів із новими солдатами. Ті закінчуються, нових підвозять. Кого у нас тут тільки не було і ПВК (Приватна військова компанія, - Ред.), буряти та "ЛНР", – сказав Гайдай.
Голова ОВА розповів, що найгарячішою точкою на Луганщині залишається Сєверодонецьк – тривають вуличні бої, окупанти контролюють більшу частину міста. Під масованими обстрілами рашистів перебувають всі вільні населені пункти Луганської області.
Понад 500 людей залишаються на території "Азоту", із них 38 - дітей, утім евакуація - неможлива.
"Евакуація відбувається тільки з Лисичанська та Гірської громади. Вивезти людей з Сєверодонецька та "Азоту", зокрема, – неможливо. Це небезпечно, ризикувати нашими мешканцями ми не можемо. Гарантії безпеки від росіян – це ніщо. Вони жодного разу не тримали слова", – додає очільник області.
Лисичанськ повністю під українським контролем, а траса Лисичанськ – Бахмут окупантами не контролюється, але постійно обстрілюється, дорога непроїзна.
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Сергій Шакун, офіцер ТРО розповів про ситуацію на Луганщині, яка залишається гарячою, тому що ворог продовжує наступи по всіх фронтах там, де у нього є можливість.
- 16 червня кількість загиблих унаслідок авіаудару, який Росія 16 червня завдала по Лисичанську, зросла до чотирьох людей.
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