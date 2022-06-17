Про це інформує в фейсбуці голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Російські солдати масово гинуть, але їм на заміну щодня прибувають все нові і нові вбивці. Росіяни постійно привозять величезну кількість важкої техніки, особистого складу. У день заїжджає по 30 КамАЗів із новими солдатами. Ті закінчуються, нових підвозять. Кого у нас тут тільки не було і ПВК (Приватна військова компанія, - Ред.), буряти та "ЛНР", – сказав Гайдай.

Голова ОВА розповів, що найгарячішою точкою на Луганщині залишається Сєверодонецьк – тривають вуличні бої, окупанти контролюють більшу частину міста. Під масованими обстрілами рашистів перебувають всі вільні населені пункти Луганської області.

Понад 500 людей залишаються на території "Азоту", із них 38 - дітей, утім евакуація - неможлива.

"Евакуація відбувається тільки з Лисичанська та Гірської громади. Вивезти людей з Сєверодонецька та "Азоту", зокрема, – неможливо. Це небезпечно, ризикувати нашими мешканцями ми не можемо. Гарантії безпеки від росіян – це ніщо. Вони жодного разу не тримали слова", – додає очільник області.

Лисичанськ повністю під українським контролем, а траса Лисичанськ – Бахмут окупантами не контролюється, але постійно обстрілюється, дорога непроїзна.

Сергій Шакун, офіцер ТРО розповів про ситуацію на Луганщині, яка залишається гарячою, тому що ворог продовжує наступи по всіх фронтах там, де у нього є можливість.

16 червня кількість загиблих унаслідок авіаудару, який Росія 16 червня завдала по Лисичанську, зросла до чотирьох людей.

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