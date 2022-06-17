Ворог намагається вийти на Лисичанськ з тилу, - офіцер ТРО Шакун
Сергій Шакун, офіцер ТРО розповів про ситуацію на Луганщині, яка залишається гарячою, тому що ворог продовжує наступи по всіх фронтах там, де у нього є можливість
Про це він повідомив в етері Еспресо.
"Ситуація на Луганщині стабільно гаряча. Москалі продовжують наступи по всіх фронтах там, де є можливість. Противник дуже сильно намагається перекрити транспортну артерію Лисичанськ – Бахмут, лізуть з боку Попасної через Комишуваху у Врубівку, також через Володимирівку на Берестове, але отримують сильну відсіч. Гаряча точка, де ворог пробує через Нижнє та Горіхове вийти на Лисичанськ, так можна сказати, з тилу, але там теж не отримує результату. Сєверодонецьк стоїть, відбиває атаки. Якщо раніше по Метьолкіне було не так гаряче, то на сьогодні там йдуть бої та дуже спекотно" – зазначив офіцер ТРО.
Сергій Шакун підкреслив, що на 17 червня наші позиції залишилися на тих же місцях; Луганщина не окупована, Сєверодонецьк не окупований.
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