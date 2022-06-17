Ворог намагається вийти на Лисичанськ з тилу, - офіцер ТРО Шакун

Про це він повідомив в етері Еспресо.



"Ситуація на Луганщині стабільно гаряча. Москалі продовжують наступи по всіх фронтах там, де є можливість. Противник дуже сильно намагається перекрити транспортну артерію Лисичанськ – Бахмут, лізуть з боку Попасної через Комишуваху у Врубівку, також через Володимирівку на Берестове, але отримують сильну відсіч. Гаряча точка, де ворог пробує через Нижнє та Горіхове вийти на Лисичанськ, так можна сказати, з тилу, але там теж не отримує результату. Сєверодонецьк стоїть, відбиває атаки. Якщо раніше по Метьолкіне було не так гаряче, то на сьогодні там йдуть бої та дуже спекотно" – зазначив офіцер ТРО.



Сергій Шакун підкреслив, що на 17 червня наші позиції залишилися на тих же місцях; Луганщина не окупована, Сєверодонецьк не окупований.

15 червня головнокомандувач Збройних Сил України генерал Валерій Залужний пояснив важливість Сєверодонецька для оборони Луганщини

Також голова військової адміністрації Сєверодонецького району Роман Власенко повідомив, що Сєверодонецьк не в оточенні: ЗСУ контролюють значні території поряд з містом