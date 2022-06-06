Про це в ефірі телемарафон заявив міський голова Сєвєродонецька Олександр Стрюк, передає Укрінформ.

"Траса Бахмут-Лисичанськ залишається під контролем українських Збройних сил. Але пересуватися там ще небезпечно, оскільки артилерія до неї досягає", - сказав він.

Мер зазначив, що перевозити людей або вантажі трасою наразі неможливо.