Трасу Бахмут - Лисичанськ контролюють ЗСУ, - мер Сєверодонецька
Траса Бахмут - Лисичанськ залишається під контролем Збройних сил України, але пересуватися нею небезпечно
Про це в ефірі телемарафон заявив міський голова Сєвєродонецька Олександр Стрюк, передає Укрінформ.
"Траса Бахмут-Лисичанськ залишається під контролем українських Збройних сил. Але пересуватися там ще небезпечно, оскільки артилерія до неї досягає", - сказав він.
Мер зазначив, що перевозити людей або вантажі трасою наразі неможливо.
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