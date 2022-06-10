Берестове - найбільш гаряча точка на межі Донеччини та Луганщини, - голова ВА Сєвєродонецького району Власенко

Про це він розповів в етері Еспресо.



"Новою точкою концентрації зусиль росіян стала траса Сєверодонецьк – Бахмут в районі Берестового, там фактично бої не припиняються. Щодо Сєверодонецька, там тривають штурмові дії, але особливого успіху росіяни не мають, бо наші хлопці впевнено тримають оборону. Дуже багато руйнувань та пожеж і така картина відбувається по всій території Луганщини" – зазначив голова ВА.



Роман Власенко додав, що росіяни підтягують резерви, дуже багато живої сили, знову почали потужно використовувати артилерію, тобто перевагу вони мають, але вона їм не дає жодного успіху.

"Найбільш гаряча точка – це стик Луганської та Донецької областей, населений пункт Берестове, де точаться бої останній тиждень. Росіяни наступають з боку Ниркове, Попаснянського напрямку з Луганщини, а саме Берестове – це Донеччина. Але там 100-200 метрів між кордоном областей. Географія та рельєф місцевості на нашу користь, тому противник зазнає великих втрат. Але завдання у росіян, я так думаю, зайти на дорогу Сєверодонецьк – Бахмут, яка розташована на панівних висотах. Контроль цієї траси важливий у стратегічному та тактичному військовому плані. Це також буде однією з найгарячіших точок на Луганщині та Донеччині. Всі розуміють важливість цього населеного пункту та цієї дороги" – підкреслив голова військової адміністрації Сєвєродонецького району.