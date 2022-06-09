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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Окупанти шукають слабкі місця в обороні Сєверодонецька й ведуть штурмові дії на кількох напрямках, - Генштаб ЗСУ

Окупанти шукають слабкі місця в обороні Сєверодонецька й ведуть штурмові дії на кількох напрямках, - Генштаб ЗСУ

9 червня, 2022 четвер
07:47
війна з Росією окупанти рф

Ворог провалив штурмові дії у Тошківці, проте зосередився на підготовці до продовження наступу в напрямку Слов’янська та Барвінкового. Наразі продовжується штурм населених пунктів Роти, Миколаївка та Комишуваха

Про це у фейсбук передає Генштаб ЗСУ.

На Слов’янському напрямку зусилля противника зосереджені на підготовці до продовження наступу в напрямку населених пунктів Слов’янськ та Барвінкове. Ворог здійснив обстріли цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Дібрівне, Комишуваха та Курулька.

Використовуючи результати вогневого ураження, окупанти проводили наступальні та штурмові дії поблизу Богородичного та Довгенького, бойові дії тривають.

На Донецькому напрямку ворог, окрім застосування артилерії вздовж лінії зіткнення, завдав ракетного удару в районі міста Краматорськ.

На Лиманському напрямку активних дій противник не вів. Обстріляв Тетянівку, Пришиб та Серебрянку.

На Сєверодонецькому напрямку ворог здійснював вогневий вплив на підрозділи українських військ із мінометів, артилерії та реактивних систем залпового вогню. Обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Сєверодонецьк, Лисичанськ, Привілля, Устинівка, Гірське та Катеринівка. По Тошківці окупанти завдали авіаудару та невдало провели штурм. У напрямку населеного пункту Катеринівка українські воїни також завдали противнику втрат. Ворог відійшов.

Противник продовжує безуспішні пошуки слабких місць в обороні міста Сєверодонецьк.

На Бахмутському напрямку ворог обстрілював позиції українських підрозділів із ствольної та реактивної артилерії поблизу Комишувахи, Миколаївки, Берестового, Білогорівки, Семигір’я та Майорського. Завдав ракетно-авіаційних ударів по районах населених пунктів Верхньокам’янка, Золоте, Берестове, Слов’янськ та Нью-Йорк.

Використовуючи результати вогневого впливу, противник веде штурмові дії в районі населених пунктів Роти, Миколаївка та Комишуваха.

"У попередніх боях на зазначеному напрямку українські захисники завдали окупантам значних втрат і ворог змушений був вивести для відновлення боєздатності підрозділи першої та сотої окремих мотострілецьких бригад 1-го армійського корпусу", - йдеться в повідомленні.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних бойових дій противник не вів. З метою сковування дій українських підрозділів здійснював обстріли із артилерії та мінометів по лінії зіткнення.

На Південнобузькому напрямку ворог застосував артилерію різних калібрів в районах населених пунктів Любимівка, Добрянка, Біла Криниця, Широке, Березнегувате, Благодатне, Любомирівка і Таврійське.

З метою покращення тактичного положення ворог готується до форсування водних перешкод. Вів повітряну розвідку безпілотниками. Планує посилити мотострілецькі підрозділи танковими ротами на Т-62. Додатково розгорнув підрозділи ствольної та реактивної артилерії, а також ТРК "Точка-У".

На Харківському напрямку ворог, з метою підвищення стійкості оборони, проводить інженерно-фортифікаційне обладнання позицій та мінування підступів. Для сковування дій сил оборони України веде інтенсивні артилерійські обстріли наших підрозділів. Крім того, противник обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Старий Салтів, Руські та Черкаські Тишки, Коробочкіне, Асіївка, Чепіль та Уди.

На Волинському та Поліському напрямках противник активних дій не проводив. Обстановка суттєвих змін не зазнала. У рамках перевірки бойової готовності підрозділів збройних сил Республіки Білорусь відпрацьовуються завдання боротьби з диверсійно-розвідувальними групами умовного противника.

На Сіверському напрямку ворог продовжує забезпечувати посилену охорону ділянки українсько-російського кордону та обстрілювати з мінометів цивільну інфраструктуру в прикордонних районах Чернігівської і Сумської областей.

За минулу добу, 8 червня, захисниками та захисницями України на Донецькому та Луганському напрямках відбито сім атак ворога, знищено три танки, дві бойові броньовані машини та чотири одиниці автомобільної техніки противника. Підрозділи протиповітряної оборони збили шість безпілотних літальних апаратів типу "Орлан-10".

У Генштабі зазначили: "За наявною інформацією, у бойових діях на території України особовий склад 15-ї окремої мотострілецької бригади 2-ї загальновійськової армії Центрального військового округу зазнав суттєвих втрат. Орієнтовно 800 загиблими та близько 400 пораненими. Всього участь у бойових діях на території України брали приблизно 1800 військовослужбовців з числа бригади".

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