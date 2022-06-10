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Загроза наступу ворога на Слов'янськ і Бахмут є значною, - Згурець

10 червня, 2022 п'ятниця
10:46
війна з Росією Сергій Згурець

Аналітик Defence Express Сергій Згурець вважає, що накопичення ворожих сил у напрямку Слов'янська - серйозна загроза і Генштаб має розрахувати сили аби стримувати ці очікувані наступи, які будуть найближчим часом

Експерт висловив таку думку в етері Еспресо.

Сергій Згурець прокоментував загальні підсумки військової картини.

"Складається таке враження, що ми маємо применшити свій оптимізм щодо проведення наших контрнаступальних дій та докласти зусиль до стабілізації лінії фронту. Те, що зараз відбувається навколо Ізюма, Лимана і Попасної у бік Бахмута, складається таке вражання, що ворог починає накопичувати сили, де загрози стають, навіть, вищими, ніж питання захисту Сєверодонецька. Тобто у трикутнику Бахмут - Слов'янськ - Сєверодонецьк загроза наступу на Слов'янськ і Бахмут є значною, порівнюючи з тактичними успіхами у зоні Сєверодонецька, до якого прикута загальна увага", - зазначив експерт.



Аналітик зауважив, що за зведеннями Генштабу ворог у зоні Попасної намагається рухатися у бік перетинання траси Бахмут – Лисичанськ, де накопичує свої сили, тому зараз спостерігається невелика тактична пауза.

"Якщо говоримо про Ізюм, то там так само накопичуються сили для руху на Слов'янськ. Для мене таке відчуття, що ця загроза серйозна і Генштаб має розрахувати сили, аби стримувати ці очікувані наступи, які будуть найближчим часом. Коли ми говоримо про Сєверодонецьк, то це місто має тактичне значення, а зараз ми взяли тактику на вимотування ворога за рахунок підтягування частини артилерії. Але вчорашній день і сьогоднішня ніч говорять про те, коли ворог відчув спротив у Сєверодонецьку, то почав ще більше використовувати артилерію та авіацію для знищення тих ділянок, де тримається наша оборона", – пояснив військовий експерт.




Згурець підкреслив, що зараз головне питання, яким чином нам далі діяти; чи піти у Лисичанськ, який стоїть вище за Сєверодонецьк, і перемелювати ворога, чи рухатись у глиб України на інші рубежі. Це питання достатньо активно дискутується між експертами та поки впирається у стратегію виснажування ворога.

"Але коли ми дивимося на дії росіян від Попасної до Бахмута і накопичення сил на Ізюм, Лиман, у бік Слов'янська, то, відповідно, такі ризики існують і треба збалансувати наші резерви, аби завдати ворогу втрат на цих напрямках"- відмітив аналітик.

Також Сергій Згурець додав, що окрім втрат ворога, українська армія теж зазнає втрат, і треба розуміти, що головна наша зброя не стільки закордонна техніка, а навчені люди, які можуть вміло вести бойові дії. І це має бути нашим головним пріоритетом.

  • 8 червня Генштаб ЗСУ інформував, що на Слов’янському напрямку ворог намагається покращити тактичне положення.
  • 10 червня Генштаб ЗСУ повідомив, що окупанти ведуть наступ у напрямку Воздвиженка - Роти та намагаються встановити повний контроль над Сєверодонецьком.

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