Залужний пояснив важливість Сєверодонецька для оборони Луганщини

Про це повідомив головнокомандувач Збройних Сил України генерал Валерій Залужний.

"Триває запекла боротьба за Луганщину. Противник зосередив на півночі області свої основні ударні сили і намагається атакувати одночасно на девʼяти напрямках. Наступ ведеться з півдня на північ на напрямках Попасна-Комишуваха і далі на Лисичанськ, Попасна-Миколаївка, Попасна-Берестове, з півночі на південь на напрямках Богородичне-Словʼянськ, Ізюм-Словʼянськ, нижче - Попасна-Світлодарськ, зі сходу на захід у напрямку Сєвєродонецьк-Лисичанськ, а також на напрямках Сєвєродонецьк-Метьолкіне, Тошківка-Комишуваха", - розповів головком ЗСУ.

З метою витіснення наших військ ворог застосовує авіацію, реактивні системи залпового вогню, артилерію.

"Сєверодонецьк — це ключова точка в системі оборонної операції Луганської області. Місто не може розглядатися ніяк інакше", - вважає генерал Залужний.

"Всі, хто сьогодні в строю, — герої. Дякую вам за службу! Дякую всім, хто підтримує і вірить у Збройні Сили України!", - підсумував головнокомандувач ЗСУ.

15 червня в ефірі Еспресо боєць 206 батальйону ТрО ЗСУ Сергій Костинський розповів, що ворог неспроможний захопити Миколаїв.

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