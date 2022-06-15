Залужний пояснив важливість Сєверодонецька для оборони Луганщини
На Луганщині противник намагається атакувати одночасно в дев’яти напрямках
Про це повідомив головнокомандувач Збройних Сил України генерал Валерій Залужний.
"Триває запекла боротьба за Луганщину. Противник зосередив на півночі області свої основні ударні сили і намагається атакувати одночасно на девʼяти напрямках. Наступ ведеться з півдня на північ на напрямках Попасна-Комишуваха і далі на Лисичанськ, Попасна-Миколаївка, Попасна-Берестове, з півночі на південь на напрямках Богородичне-Словʼянськ, Ізюм-Словʼянськ, нижче - Попасна-Світлодарськ, зі сходу на захід у напрямку Сєвєродонецьк-Лисичанськ, а також на напрямках Сєвєродонецьк-Метьолкіне, Тошківка-Комишуваха", - розповів головком ЗСУ.
З метою витіснення наших військ ворог застосовує авіацію, реактивні системи залпового вогню, артилерію.
"Сєверодонецьк — це ключова точка в системі оборонної операції Луганської області. Місто не може розглядатися ніяк інакше", - вважає генерал Залужний.
"Всі, хто сьогодні в строю, — герої. Дякую вам за службу! Дякую всім, хто підтримує і вірить у Збройні Сили України!", - підсумував головнокомандувач ЗСУ.
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