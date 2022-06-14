Триматись на Донбасі життєво необхідно, треба боротися за повну безпеку Харківщини, одна із ключових цілей - звільнення Херсона, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський розповів про ситуацію на фронті станом на вечір 14 червня
Про це він сказав у вечірньому відеозверненні, опублікованому у Telegram.
"За минулу добу в битві на Донбасі кардинальних змін не відбулося. Найбільш жорстокі бої в Сєвєродонецьку та в усіх містах і громадах поруч – як і раніше. Втрати, на жаль, болісні. Але потрібно триматися. Це наша держава. Триматись саме там, на Донбасі, життєво необхідно. Що більше втрат зазнає ворог саме там, то менше сил у них буде, щоб продовжувати агресію", - заявив Зеленський.
За його словами, Донбаський напрямок – ключовий для визначення того, хто буде домінувати на фронті найближчими тижнями.
"Болісні втрати маємо й на Харківщині, де російська армія пробує посилити свої позиції. Бої за цей напрямок тривають, і треба ще боротися, жорстко битися за повну безпеку для Харкова та області.
Продовжуємо тиснути на окупантів на півдні країни. Ключова мета – звільнення Херсона, і будемо рухатися до цього крок за кроком", - підсумував Зеленський.
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