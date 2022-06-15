Ворог неспроможний захопити Миколаїв, - боєць 206 батальйону ТрО ЗСУ Костинський
Боєць 206 батальйону ТрО ЗСУ Сергій Костинський розповів, що на південному напрямку ворог посилює аеророзвідку. Шукає розташування підрозділів ЗСУ, позиції техніки, щоб збити наступальний потенціал
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Ворог проводить розвідувальні дії, щоб зрозуміти, наскільки складно брати Миколаїв. ЗСУ та ТрО підготували Миколаїв до оборони. Створені оборонні лінії. Взяти Миколаїв, шляхом витіснення ЗСУ, практично неможливо", - наголосив Костинський.
Також боєць додав, що за місяць ситуація значно покращилася. Українська артилерія проводить якісну контрбатарейну боротьбу.
"Потрібно трохи часу, щоб в артилерії у нас був паритет з противником. Не є секретом, що росіяни переважають в артилерії, боєприпасах, броні, але на південному напрямку є позитивна динаміка. В напрямку Херсона здійснюються контрнаступальні дії. Зараз ЗСУ розвідує оборону ворога й продавлює його там, де знаходить слабкі місця. Ворог обстрілює міста, позиції ЗСУ, але у нас високий бойовий дух. Віримо в перемогу", - підкреслив Костинський.
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