Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Ворог проводить розвідувальні дії, щоб зрозуміти, наскільки складно брати Миколаїв. ЗСУ та ТрО підготували Миколаїв до оборони. Створені оборонні лінії. Взяти Миколаїв, шляхом витіснення ЗСУ, практично неможливо", - наголосив Костинський.

Також боєць додав, що за місяць ситуація значно покращилася. Українська артилерія проводить якісну контрбатарейну боротьбу.

"Потрібно трохи часу, щоб в артилерії у нас був паритет з противником. Не є секретом, що росіяни переважають в артилерії, боєприпасах, броні, але на південному напрямку є позитивна динаміка. В напрямку Херсона здійснюються контрнаступальні дії. Зараз ЗСУ розвідує оборону ворога й продавлює його там, де знаходить слабкі місця. Ворог обстрілює міста, позиції ЗСУ, але у нас високий бойовий дух. Віримо в перемогу", - підкреслив Костинський.