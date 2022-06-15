Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".



"Мости зруйновані, але це не оточення. Поряд з Сєверодонецьком, на стороні Сіверського Дінця, ми контролюємо значні території. Це не клаптик землі п’ять на п’ять км. На тій стороні Дінця ми маємо додаткові сили, гарнізони. Територія, яку ми контролюємо, в десять разів більше, ніж та, що залишилась у Сєверодонецьку під контролем ЗСУ", - наголосив Власенко.



Також голова військової адміністрації додав, що на Сєверодонецьк ворог наступає з трьох сторін.



"Ситуація у Сєверодонецьку складна і контрольована. Місто майже повністю контролюють росіяни. Наші хлопці тримають оборону в промзоні та житлові сектори поряд з промзоною. Ворог наступає з трьох напрямків - Рубіжне, Старобільськ, Новоайдар. Дуже гаряче у Сєверодонецьку. Ворожа артилерія потужно працює по наших захисниках, тривають вуличні бої", - підсумував Власенко.

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