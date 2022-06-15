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Головна війна з Росією "Росіяни прокладають дорогу трупами своїх же солдатів": голова Сєверодонецької ВЦА про ситуацію в місті

"Росіяни прокладають дорогу трупами своїх же солдатів": голова Сєверодонецької ВЦА про ситуацію в місті

15 червня, 2022 середа
11:48
війна з Росією

Росіяни намагаються штурмувати Сєверодонецьк із кількох напрямків, не рахуючись із втратами

Про це в ефірі марафону "Єдині новини" заявив голова Сєверодонецької ВЦА Олександр Стрюк.

"Враховуючи, що мости підірвані, ворог вважає, що це створює психологічний тиск на наших вояків. Ситуація справді важка. Підрив мостів ускладнив логістичну ситуацію. Однак шляхи відходу, хоча складні, але є. Тому казати, що місто повністю відрізане, не можна. Українці продовжують боронити місто і тримати лінію оборони", – розповів Стрюк.

Він зазначив, що гуманітарна ситуація в Сєверодонецьку критична. Станом на початок особливо гострої ситуації (а це близько 10 днів тому) в місті залишалося близько 10 тисяч жителів. Зараз вони опинилися в місті, охопленому вуличними боями. 

"Українські військові контролюють промислову зону, периметр, який забезпечує сполучення з Лисичанськом. Бої йдуть за середмістя, здійснюються заходи для витискання ворога із центру міста. Ситуація важка, але стабільна. 

Живої сили в рашистів дуже багато, вони пруть зі всіх шпарин, прокладають дорогу трупами своїх же солдатів", – наголосив Олександр Стрюк.

  • Нагадаємо, за даними британської розвідки Росія контролює більшу частину Сєверодонецька і тепер сконцентрується довкола хімзаводу "Азот".
  • Військовий експерт Сергій Згурець вважає, що рашисти через втрати можуть змінити плани щодо наступу з Півночі на Сєверодонецьк. 
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