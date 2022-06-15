Росія контролює більшу частину Сєверодонецька і тепер сконцентрується довкола хімзаводу "Азот", - британська розвідка
Російські загарбники отримали контроль над більшою частиною Сєверодонецька на Луганщині, окрім промзони, і планують сконцентруватися на ній
Про це повідомило британське міноборони у твітер з посиланням на дані власної розвідки.
За даними британської розвідки, Росія після понад місяця боїв взяла під контроль більшу частину Сєверодонецька, а українські сили утримують промзону.
"Російська тактика боїв у містах, що спирається на інтенсивне застосування артилерії, спричинила значні побічні втрати по всьому місту. Елементи ЗСУ та кілька сотень цивільних перебувають у підземних бункерах хімзаводу "Азот" у міській промзоні", - йдеться у повідомленні.
Британські розвідники допускають, що тепер Росія зосередиться на хімзаводі "Азот".
Тим часом, підрозділи ЗСУ разом із кількома сотнями мирних жителів перебувають у підземних бункерах на хімічному заводі у промзоні міста, зазначає британське міноборони.
"Дуже малоймовірно, що Росія очікувала такого стійкого опору і такої затяжної війни на виснаження у своєму початковому плануванні вторгнення", - йдеться в огляді британської розвідки.
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