Про це у фейсбук передає Генштаб ЗСУ.

Зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів з білоруської території по Україні.

"На Волинському та Поліському напрямках до семи батальйонів збройних сил Республіки Білорусь основні зусилля зосереджують на веденні розвідки, інженерному обладнанні позицій", - йдеться в повідомленні.

Станом на ранок 15 червня Росія зосередилась на наступі на Слов’янськ. Також противник наступає у напрямку Краснопілля і штурмує Врубівку. Проте українські воїни успішно відбивають спроби штурмових дій противника у Сєверодонецьку й Тошківці, бойові дії тривають.

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