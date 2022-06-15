Генштаб ЗСУ: 7 батальйонів армії Білорусі ведуть розвідку та укріплюють позиції на Волинському та Поліському напрямках
До семи батальйонів збройних сил Білорусі зосередились на веденні розвідки й інженерному обладнанні позицій на Волинському та Поліському напрямках
Про це у фейсбук передає Генштаб ЗСУ.
Зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів з білоруської території по Україні.
"На Волинському та Поліському напрямках до семи батальйонів збройних сил Республіки Білорусь основні зусилля зосереджують на веденні розвідки, інженерному обладнанні позицій", - йдеться в повідомленні.
- Станом на ранок 15 червня Росія зосередилась на наступі на Слов’янськ. Також противник наступає у напрямку Краснопілля і штурмує Врубівку. Проте українські воїни успішно відбивають спроби штурмових дій противника у Сєверодонецьку й Тошківці, бойові дії тривають.
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