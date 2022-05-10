На Луганщині окупанти знищили магістральний газопровід: Сєвєродонецьк без газу

Про це повідомляє голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.

Як стало відомо, вдень 10 травня російські війська вкотре здійснили артобстріл та обстріл системами залпового вогню міста Сєвєродонецьк.

Унаслідок бомбардування було пошкоджено та розгерметизовано магістральний газопровід. Для запобігання більш серйозної аварії газорозподільні станції були перекриті.

Наразі газу у Сєвєродонецьку нема.

За словами Гайдая, газопостачання було останньою доступною сєвєродончанам комунікацією до того, як і її остаточно знищили обстрілами війська РФ.

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