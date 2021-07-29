На Луганщині під автомобілем СБУ виявили предмет, який схожий на вибухівку
В Луганській області під службовим автомобілем управління СБУ в Донецькій та Луганській областях виявили невідомий предмет, який може бути вибуховим пристроєм
Про це повідомляє прес-служба поліції.
"Сьогодні, 29 липня, о 14.22 до чергової частини Сєвєродонецької поліції надійшло повідомлення від чергового 3 управління ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях про те, що під одним зі службових автомобілів вони виявили невідомий предмет, який може бути вибуховим пристроєм", - йдеться у повідомленні.
На місце події виїхали слідчо-оперативна група, вибухотехніки, кінологи, співробітники інших служб поліції, патрульні поліцейські та керівництво ГУНП і відділу поліції. Була проведена евакуація працівників з адміністративного будинку управління, територія навколо місця події оточена працівниками поліції, які забезпечують публічну безпеку.
Встановлено, що під час заїзду службової автівки на територію управління СБУ в ході обов’язкової перевірки транспортних засобів співробітником охорони було виявлено підозрілий предмет прикріплений до днища автомобілю з якого стирчать декілька дротів різного кольору.
Наразі вибухотехніками відпрацьовується місце події, з під машини вилучено сумку з невідомим пристроєм. Співробітниками поліції проводяться усі невідкладні заходи. Загрози громадянам немає.
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