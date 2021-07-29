Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Суспільство На Луганщині під автомобілем СБУ виявили предмет, який схожий на вибухівку

На Луганщині під автомобілем СБУ виявили предмет, який схожий на вибухівку

29 липня, 2021 четвер
18:21
Суспільство На Луганщині під автомобілем СБУ виявили предмет, який схожий на вибухівку

В Луганській області під службовим автомобілем управління СБУ в Донецькій та Луганській областях виявили невідомий предмет, який може бути вибуховим пристроєм

Про це повідомляє прес-служба поліції.

"Сьогодні, 29 липня, о 14.22 до чергової частини Сєвєродонецької поліції надійшло повідомлення від чергового 3 управління ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях про те, що під одним зі службових автомобілів вони виявили невідомий предмет, який може бути вибуховим пристроєм", - йдеться у повідомленні.

На місце події виїхали слідчо-оперативна група, вибухотехніки, кінологи, співробітники інших служб поліції, патрульні поліцейські та керівництво ГУНП і відділу поліції. Була проведена евакуація працівників з адміністративного будинку управління, територія навколо місця події оточена працівниками поліції, які забезпечують публічну безпеку.

Встановлено, що під час заїзду службової автівки на територію управління СБУ в ході обов’язкової перевірки транспортних засобів співробітником охорони було виявлено підозрілий предмет прикріплений до днища автомобілю з якого стирчать декілька дротів різного кольору.

Наразі вибухотехніками відпрацьовується місце події, з під машини вилучено сумку з невідомим пристроєм. Співробітниками поліції проводяться усі невідкладні заходи. Загрози громадянам немає.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Луганська область
СБУ
вибухівка
Читайте також:
Василь Ломаченко
28 липня, 2021 середа
Ломаченко став обов'язковим претендентом на бій з Лопесом
Ентоні Джошуа
28 липня, 2021 середа
Джошуа наважився на відчайдушний крок заради бою з Ф'юрі
путлер
Автор Марина Данилюк-Ярмолаєва
28 липня, 2021 середа
Дулю вам, а не “один народ”. Що не так із соціологією, де 41% українців возлюбило Путіна?
Київ
+31
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 26.81
    Купівля 26.81
    Продаж 27.04
  • EUR
    Купівля 31.68
    Продаж 32.06
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, четвер
29 липня
21:45
В Італії оголосили четверту хвилю пандемії COVID-19
21:33
Ворскла - КуПС
"Ворскла" сенсаційно програла КуПСу і вилетіла з Ліги конференцій
21:29
Естонія готова визнавати українські свідоцтва вакцинації, - Ляшко
21:15
ЄС
ЄС планує у вересні повернутися до питання другого траншу допомоги Україні
20:56
"Почули жахливий крик": під Полтавою пантера напала на ветеринара, він в лікарні
20:43
Зеленський
Цифрова валюта НБУ, регуляторна “пісочниця” та відкритий банкінг: Зеленський підписав закон про платіжні послуги
20:24
На Черкащині в ДТП загинули поліцейський із Закарпаття, а також його дружина та донька
20:09
Даніель Карвахаль
"Реал" продовжив контракт з захисником, який виграв 4 Ліги чемпіонів
20:07
В Україні випробували новий реактивний снаряд "Тайфун-1"
19:57
У серпні в Україні очікується збільшення летальних випадків від COVID-19, - науковці
19:40
Олексій Данілов
На засіданні РНБО на Донеччині розглянуть вісім питань
19:31
Денис Монастирський
Монастирський: поліція контролюватиме дотримання автоперевізниками габаритно-вагових норм
19:27
Колос - Олімпік
"Колос" дізнався суперника у Лізі конференцій
19:26
З 2015 року до армії РФ незаконно призвали понад 30 тис. кримчан
19:23
НАБУ
НАБУ передало в суд другий епізод "газової справи Дубневичів" зі зловживаннями на 2,1 млрд грн
19:01
Інфографіка
Михайло Романчук
Олімпіада-2020: За кого українцям вболівати 30 липня
18:56
"Якщо я виживу, то моя дорога тільки до України": українка-політв'язень просить допомоги у Зеленського
18:55
Зеленський підписав закон про можливість заміни житла особам з інвалідністю
18:38
Сніг на півдні Бразилії, 29 липня
На півдні Бразилії випав сніг: синоптики кажуть - зима найхолодніша за 65 років
18:33
Ольга Харлан
Харлан розповіла, чи відновить кар'єру заради Олімпіади-2024
18:30
У Чернівцях внаслідок потужної зливи затоплені вулиці міста
18:17
Різник про мотивацію
"Ворскла" - КуПС: склад української команди на матч Ліги конференцій
18:10
На Прикарпатті збирають кошти для родини, яка втратила будинок через авіакатастрофу
18:09
Еліна Світоліна
На жаль, є інші спортсмени, які теж добре грають, - Світоліна про поразку в півфіналі Олімпіади
17:52
прикордонники
Окупанти на Донбасі чотири рази порушили "тишу"
17:49
Мартін Моїз
Вдова президента Гаїті покинула країну з дітьми: лікуватиметься від результатів замаху у Флориді
17:36
Роман Зозуля
Український футболіст Зозуля став гравцем португальського клубу
17:26
китай ракета
У США заявили про побудову Китаєм 110 шахт для міжконтинентальних ядерних ракет: це свідчить, що в КНР їх більше ніж в Росії
17:12
SkyUp
У серпні Ryanair та SkyUp запустять низку нових авіарейсів зі Львова
17:10
У Чорноморську на пляжі помер турист
17:06
Інфографіка
Михайло Романчук
Олімпіада-2020: Який вигляд має медальний залік Ігор у Токіо
16:55
нагрівання планети
Внаслідок нагрівання планети до кінця століття можуть померти 83 млн людей,- дослідження
16:47
Володимир Головатюк
Посла Молдови відкликали з Москви через сексуальні домагання
16:45
КуПС - Ворскла
"Ворскла" - КуПС: букмекери спрогнозували майбутнє українського клубу в Лізі конференцій
16:45
ДБР заарештувало 45 об'єктів нерухомого майна ФПУ, яке планували незаконно продати
16:40
Alyona Alyona
Реперка Alyona Alyona та метал-гурт з Вінниці Space Of Variations випустили спільний трек
16:38
спецперепустка на транспорт
Київ готується до видачі спецперепусток на транспорт у разі посилення карантину, - Ляшко
16:32
Зеленський
Зеленський підписав закон щодо посилення відповідальності за домашнє насильство
16:31
В Туреччині лісові пожежі дістались курортів: туристів евакуюють з готелів Мармарису
16:10
У "Борисполі" затримали росіянина: пропонував $1 тис. за в'їзд в Україну
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV