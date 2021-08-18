На Луганщині внаслідок обстрілу поранено місцеву мешканку

Про це повідомляє пресслужба Луганської обласної державної адміністрації.



"Вчора ввечері зі сторони Золотого-5, яке розташоване на непідконтрольній території, здійснені обстріли позицій ЗСУ та населених пунктів з мінометів та протитанкових гранатометів. Унаслідок цього жителька Золотого-4, 1973 року народження, яка проживає на вул. Перша Вільна, отримала мінно-вибухову травму, множинні уламкові поранення лівого передпліччя, плечового та колінного суглобів, лівої стопи. Її госпіталізували до лікарні в Лисичанську", - йдеться у повідомленні.



Крім того, внаслідок обстрілу позицій ЗСУ у Причепилівці дістав вогнепального поранення український військовослужбовець. Його госпіталізовано до шпиталю у Сєвєродонецьку.



"Постраждалі отримали усю необхідну медичну допомогу. Проте ми не знаємо, чого очікувати навіть сьогодні. І якщо наші збройні сили готові дати ворогу опір, то навіть не уявляю, якій небезпеці піддаються жителі населених пунктів Луганщини: щохвилини жити з думками про безпеку рідних, про те, що можна за лічені секунди втратити помешкання та опинитися на вулиці. Навряд чи над цим замислюються представники незаконних збройних формувань, що цілять в мирні домівки", - уточнив голова ОДА Сергій Гайдай.

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