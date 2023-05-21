Про це повідомило видання "Вечірній Київ".

Зазначається, що народився Іван Кузьмінський у Бердичеві. З дитинства його супроводжувала любов до музики, тож саме із нею вирішив пов’язати своє життя.

Вищу освіту здобув у Київській консерваторії (Національна музична академія України ім. П.І. Чайковського). Під керівництвом професора Ніни Герасимової-Персидської успішно захистив кандидатську дисертацію "Походження, музична теорія та виконавська практика партесного багатоголосся" і надалі присвятив себе дослідженню давньої української музики, залишивши по собі значну спадщину.

Повідомляється, що чоловік досліджував давню українську музику, був автором наукових статей на цю тему. Окрім того, працював режисером на дитячому телеканалі "Малятко TV".

Від початку повномасштабного вторгнення вчений одразу вступив до лав захисників України. Брав участь в обороні Києва, згодом служив у 67-й окремій механізованій бригаді, виконуючи бойові завдання на Бахмутському напрямку. Захисник загинув 17 травня поблизу населеного пункту Діброва, що на Луганщині.

Фото: facebook Іван Кузьмінський

Фото: facebook Іван Кузьмінський

Поховають Івана Кузьмінського в його ріднім місті Бердичеві. У нього залишилися дружина та двоє дітей.