Захищаючи Україну: на фронті загинув журналіст Олександр Бондаренко
У бою загинув український військовослужбовець та журналіст Олександр Бондаренко
Про це повідомляє Національна спілка журналістів України.
"Саша загинув у бою. Пішов добровольцем у перший день. Людина сталевої сили волі. Людина правильних мотивацій. Людина з найкращим у компанії плейлистом. Наш великий розум. Наш гумор. Наш чарівний голос. Царство Небесне", – написав Василь Самохвалов, колега Олександра.
Олександр Бондаренко за фахом – філолог, навчався у Луганському педагогічному університеті, працював на кількох українських телеканалах.
У журналістиці починав радіоведучим на FM-радіо в Луганську. Працював на "ВВС Україна", а також на ТРК "Україна". Звідти пішов у сферу комунікацій.
З першого дня повномасштабного російського вторгнення воював на фронті.
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