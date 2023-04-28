Захищаючи Україну: на фронті загинув журналіст Олександр Бондаренко

Про це повідомляє Національна спілка журналістів України.

"Саша загинув у бою. Пішов добровольцем у перший день. Людина сталевої сили волі. Людина правильних мотивацій. Людина з найкращим у компанії плейлистом. Наш великий розум. Наш гумор. Наш чарівний голос. Царство Небесне", – написав Василь Самохвалов, колега Олександра.

Олександр Бондаренко за фахом – філолог, навчався у Луганському педагогічному університеті, працював на кількох українських телеканалах.

У журналістиці починав радіоведучим на FM-радіо в Луганську. Працював на "ВВС Україна", а також на ТРК "Україна". Звідти пішов у сферу комунікацій.

З першого дня повномасштабного російського вторгнення воював на фронті.