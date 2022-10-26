Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбуці.

Новоіванівці українська артилерія ліквідувала російський склад боєприпасів і понад 10 кадировців. У Сватовому ЗСУ знищили до 10 загарбників і близько п'яти їхніх вантажівок із боєкомплектом.

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