На Луганщині ЗСУ знищили понад 20 окупантів і їхній склад із боєприпасами
На Луганщині 25 жовтня ЗСУ знищили понад 20 росіян, п'ять їхніх вантажівок із боєкомплектом і склад з боєприпасами
Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбуці.
Новоіванівці українська артилерія ліквідувала російський склад боєприпасів і понад 10 кадировців. У Сватовому ЗСУ знищили до 10 загарбників і близько п'яти їхніх вантажівок із боєкомплектом.
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