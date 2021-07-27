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На Львівщині дві дитини потрапили до лікарні через укус змії

27 липня, 2021 вiвторок
11:40
Суспільство

26 липня на Львівщині внаслідок укусу змії до лікарень потрапило двоє дітей

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Львівській області.

Як пишуть у відомстві, о 12:28 надійшло повідомлення, що в реанімаційне відділення Турківської центральної районної лікарні поступила дівчинка, 2011 року народження, жителька села Верхня Яблунька Самбірського району з діагнозом - укус змії в гомілково-ступневий суглоб лівої ноги. Стан потерпілої - середньої важкості.

Цього ж дня о 19:30 до рятувальників надійшло повідомлення, що у приймальне відділення Яворівської центральної районної лікарні поступив хлопець, 2005 року народження, житель села Рогізно Яворівського району, з діагнозом – укус змії пальця правої стопи. Стан потерпілого – середньої важкості.

Рятувальники застерігають мешканців області бути обережними та уважними відправляючись у ліс чи на природу.

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львівщина
реанімація
змія
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