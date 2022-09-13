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На Львівський BookForum зареєструвалися канадська письменниця Маргарет Етвуд і англійський фантаст Ніл Ґейман

13 вересня, 2022 вiвторок
13:12
Культура BookForum

Авторка роману-антиутопії "Оповідь служниці" Маргарет Етвуд і англійський фантаст Ніл Ґейман візьмуть участь у BookForum, який відбудеться 6–9 жовтня у Львові

Про це повідомило видання The Guardian.

Як йдеться у повідомленні, на український книжковий фестиваль BookForum, який відбудеться 6–9 жовтня у Львові, зареєструвалися канадська письменниця Маргарет Етвуд і англійський письменник-фантаст Ніл Ґейман.

"Письменники, зокрема лауреат Нобелівської премії Абдулразак Гурна та лауреат Букерівської премії Маргарет Етвуд з’являться разом з українськими авторами на Lviv BookForum, який у партнерстві з фестивалем Hay транслюватиме свої події по всьому світу", - пише The Guardian.

Повідомляється, що як цифровий партнер, Hay безплатно покаже всі 15 подій фестивалю в інтернеті, а також організатори фестивалю підготували низку подій з урахуванням міжнародної цифрової аудиторії.

"Ця програма є актом непокори, викликом для тих, хто хоче обмежити свободу слова та толерантний обмін думками, а також каталізатором глобальних змін", - сказала міжнародна директорка фестивалю Hay Крістіна Фуентес Ла Рош.

Фуентес Ла Рош зазначила, що програма фестивалю була сповнена "голосів, які потрібно вивчати та надихати".

"У програмі: Етвуд говоритиме з Юрієм Прохаськом, турецька письменниця Еліф Шафак – з Катериною Калитко. Ізраїльський антрополог Ювал Ноа Харарі разом із британським фантастом Нілом Ґейманом спілкуватиметься з українською журналісткою Севгіль Мусаєвою", - пише The Guardian.

Ґейман сказав, що проведення фестивалю в цей час було "сміливим актом опору, який дозволяє таким письменникам, як я, солідаризуватися з письменниками та читачами України".

Кураторка і журналістка Львівського BookForum Софія Челяк зазначила, що програма побудована для вирішення незручних запитань, на які може не бути однозначної відповіді.

"Це простір, де письменники та читачі можуть поставити запитання та розповідати свої історії, розмова, яка ведеться всупереч злу, яке прагне придушити нашу свободу", - додала вона.

Усі події транслюватимуться безплатно онлайн з українськими та англійськими субтитрами в прямому ефірі, а іспанські субтитри додадуть після форуму.

"Завдяки нашим онлайн-подіям ми представлятимемо Україну світові, пропонуючи ширшій аудиторії ці важливі історії, одночасно сприяючи обміну новими ідеями з їх міжнародними сучасниками", - сказала міжнародна директорка Hay Festival Крістіна Фуентес Ла Рош.

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