На мапі Сєвєродонецького району збільшується кількість гарячих точок, - голова військової адміністрації

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".



"Ситуація погіршується з кожним днем. На мапі району стає більше гарячих точок. Інтенсивність обстрілів збільшується, без світла залишилися Сєвєродонецьк та Лисичанськ. Фактично вся Луганщина потерпає від відсутності комунальних послуг. Сьогодні вдалось вивезти людей тільки з Лисичанська. Ситуація доволі складна, але контрольована. Немає явного просування ворожих сил, наші хлопці утримують позиції", - зауважив Власенко.



Також голова військової адміністрації Сєвєродонецького району додав, що з міст Попасна та Рубіжне неможливо евакуювати людей.



"Попасна та Рубіжне фактично заблоковані на евакуацію, неможливо доставити гуманітарну допомогу. Охочі є, але їх не можна вивезти. Там залишилось приблизно від 15% до 20%, це десь 40-50 тис мешканців", - пояснив Власенко



За добу 2 травня російські окупанти 25 разів обстріляли населені пункти Луганщини. Найбільше постраждали Сєвєродонецьк, Рубіжне, Попасна та Гірська громада

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