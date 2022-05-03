Окупанти за добу 25 разів обстріляли населені пункти Луганщини, найбільше — Сєвєродонецьк, Рубіжне, Попасну та Гірське, - Гайдай
За добу 2 травня російські окупанти 25 разів обстріляли населені пункти Луганщини. Найбільше постраждали Сєвєродонецьк, Рубіжне, Попасна та Гірська громада
Про це повідомляє голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.
За попередніми даними, за добу 2 травня росіяни 25 разів обстріляли мирні житлові масиви Луганщини. Зокрема у Сєвєродонецьку пошкоджено 5 будинків, у Гірській громаді – щонайменше 12. Крім того, знищено 10 будинків в Оріховому, ще два – в Золотому.
За словами ОДА, точні масштаби руйнувань наразі невідомі, оскільки ворожі обстріли продовжується.
Інформація стосовно постраждалих теж уточнюється.
Також Сєвєродонецьк за добу 8 разів був під ворожими обстрілами. Минулої ночі пошкоджень зазнали 3 будинки в старих районах міста. А вдень внаслідок обстрілів зайнялося складське приміщення та сталося потрапляння ще у 2 багатоповерхівки.
Як повідомляє Гайдай, у одній із квартир снаряд не розірвався. Його вже знешкодили піротехніки.
Крім того, з-під обстрілів та завалів було врятовано 3 місцевих жителів.
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