На межі Донеччини нас зустріли два винищувачі: Гандзя Морозова про поїздки на передову
Волонтерка Жіночого ветеранського руху переконана, кожен повинен робити свій вклад в перемогу, щоб якнайшвидше перемогти ворога
Про це волонтерка розповіла у програмі "Війна і волонтери" журналістки Еспресо Христини Парубій.
"Коли був наш перший виїзд, ми перетинали Дніпропетровську і Донецьку області, до нас на зустріч вилетіло два винищувачі. Це були наші винищувачі, але вони йшли дуже низенько над дорогою. Я була в захваті, як дитина, бо це було щось нове, чудове. Потім вони над нами дуже класно розвернулися і полетіли собі далі. Всі, хто були на трасі, були в захваті від майстерності наших пілотів. Але це було на перетині двох областей і то розумієш, що потрапляєш в інше життя", - сказала вона.
Під час поїздок на фронт у волонтерки траплялися різні ситуації. Але найважче було бачити, як з прифронтових територій люди вивозять своє життя.
"У нас був випадок, коли ми їхали в Слов'янськ. Були прильоти по місту і ти їдеш в місто, вибухи, все димить. А на зустріч по дорозі виїздять цивільні машини, в яких на даху прив'язані речі. Ти розумієш, на цій машині людина вивозить своє життя і все, що може забрати. Це дуже страшно. У той момент розумієш, що там вже не залишилося нічого, а тут є лише те, що вмістилося в машині. І це таке переосмислення. Це наша спільна робота робити все задля перемоги. Не знаю чи це робота, а можливо якась історична місія перемогти це зло", - розповіла Морозова.
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