На межі Луганщини й Донеччини досі тривають бойові дії, - очільник Сєверодонецької РВА
Збройні сили України не дають росіянам сформувати плацдарм для наступу на Соледар і Сіверськ
Про це в ефірі Еспресо сказав очільник Сєверодонецької районної військової адміністрації Роман Власенко.
"Є певні бойові дії, які відбуваються на межі Луганщини і Донеччини. Це напрямок Сіверська і Соледара з напрямку Верхньокам'янки і Білогорівки. Там досі тривають бойові дії росіяни намагаються покращити свою ситуацію і сформувати плацдарм на Соледар, Сіверськ, далі на Бахмут", - зазначив він.
Власенко наголосив, що ЗСУ не дають цього зробити.
"Близько місяця там тривають активні бойові дії. Росіяни використовують авіацію та артилерію на цьому напрямку, але наші хлопці тримають оборону. В деяких випадках навіть заходять до росіян і є багато інформації, що наші партизанять на території Лисичанська і Сєверодонецька", - підсумував очільник РВА.
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