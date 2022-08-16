На межі Луганщини й Донеччини досі тривають бойові дії, - очільник Сєверодонецької РВА

Про це в ефірі Еспресо сказав очільник Сєверодонецької районної військової адміністрації Роман Власенко.

"Є певні бойові дії, які відбуваються на межі Луганщини і Донеччини. Це напрямок Сіверська і Соледара з напрямку Верхньокам'янки і Білогорівки. Там досі тривають бойові дії росіяни намагаються покращити свою ситуацію і сформувати плацдарм на Соледар, Сіверськ, далі на Бахмут", - зазначив він.

Власенко наголосив, що ЗСУ не дають цього зробити.

"Близько місяця там тривають активні бойові дії. Росіяни використовують авіацію та артилерію на цьому напрямку, але наші хлопці тримають оборону. В деяких випадках навіть заходять до росіян і є багато інформації, що наші партизанять на території Лисичанська і Сєверодонецька", - підсумував очільник РВА.