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Головна Культура На Миколаївщині археологи розкопали міст кіммерійців віком понад три тис. років

На Миколаївщині археологи розкопали міст кіммерійців віком понад три тис. років

25 серпня, 2021 середа
20:12
Культура Розкопки

Археологи Миколаївщини на розкопках городища стародавніх кіммерійців "Дикий Сад" знайшли кілька цікавих знахідок, серед яких особливу увагу привертає міст через фортечний рів, якому 3200 років

Про це повідомив керівник розкопок, відомий миколаївський археолог, старший викладач Миколаївського Національного університету ім. Сухомлинського Кирило Горбенко, передає Укрінформ.

"Ми знайшли найстаріший у Східній Європі міст через фортечний рів. Він датується 1250 роком до н.е., тобто йому 3200 років. Трохи старший за віком міст є тільки у Греції, він належить до пам’яток Мікенської (або Ахейської) цивілізації і датується 1300 роком до н.е.", - сказав він.

За його словами, між вищеназваними мостами є принципова різниця: там подібна конструкція зроблена через яр, щоб проходило військо або проїжджали люди, а наш міст – це елемент фортифікаційної споруди. Він забезпечував прохід до цитаделі городища. Основа мосту була кам’яна, а зверху стояла дерев’яна конструкція.

Також археологи виявили залишки кераміки, кілька господарських ям і архітектурну конструкцію, призначення якої наразі ще треба вивчити.

"У цьому сезоні ми почали працювати на новій ділянці розміром 10 на 10 метрів і розчистили кладку з цікавою архітектурною спорудою. Відкопали башту і скупчення каміння. Це або новий житловий будинок, або якась фортифікаційна споруда, адже вона знаходиться якраз на стику цитаделі та ближнього передмістя. Щоб зрозуміти це, ми у вересні продовжимо тут розкопки, які довелося тимчасово призупинити через несприятливі погодні умови. Адже спочатку все заливав дощ, а тоді на його зміну прийшла неймовірна спека. Сподіваємося, що знайдені господарські ями дадуть нам нову інформацію", - зауважив Горбенко.

Довідка: "Дикий Сад" - городище стародавніх кіммерійців, розташоване у центрі Миколаєва. Це поселення існувало з середини XIII і до початку Х сторіччя до нової ери і було свідком багатьох історичних подій, наприклад, розквіту Нового царства в Єгипті і падіння Трої.

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міст
археологи
Миколаївська область
новини Миколаївщини
розкопки
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