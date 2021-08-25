На Миколаївщині археологи розкопали міст кіммерійців віком понад три тис. років
Археологи Миколаївщини на розкопках городища стародавніх кіммерійців "Дикий Сад" знайшли кілька цікавих знахідок, серед яких особливу увагу привертає міст через фортечний рів, якому 3200 років
Про це повідомив керівник розкопок, відомий миколаївський археолог, старший викладач Миколаївського Національного університету ім. Сухомлинського Кирило Горбенко, передає Укрінформ.
"Ми знайшли найстаріший у Східній Європі міст через фортечний рів. Він датується 1250 роком до н.е., тобто йому 3200 років. Трохи старший за віком міст є тільки у Греції, він належить до пам’яток Мікенської (або Ахейської) цивілізації і датується 1300 роком до н.е.", - сказав він.
Також археологи виявили залишки кераміки, кілька господарських ям і архітектурну конструкцію, призначення якої наразі ще треба вивчити.
"У цьому сезоні ми почали працювати на новій ділянці розміром 10 на 10 метрів і розчистили кладку з цікавою архітектурною спорудою. Відкопали башту і скупчення каміння. Це або новий житловий будинок, або якась фортифікаційна споруда, адже вона знаходиться якраз на стику цитаделі та ближнього передмістя. Щоб зрозуміти це, ми у вересні продовжимо тут розкопки, які довелося тимчасово призупинити через несприятливі погодні умови. Адже спочатку все заливав дощ, а тоді на його зміну прийшла неймовірна спека. Сподіваємося, що знайдені господарські ями дадуть нам нову інформацію", - зауважив Горбенко.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.62
Купівля 26.62Продаж 26.86
-
EUR
Купівля 31.11Продаж 31.51
- Актуальне
- Важливе