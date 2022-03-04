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Війна з Росією: хроніка
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На Миколаївщині єгері допомагатимуть шукати та знищувати ворожі загони, - голова ОДА

4 березня, 2022 п'ятниця
00:07
війна з Росією

Російську техніку, яка вціліла після обстрілів, місцеві господарі нерідко забирають на свої подвір'я

Про це у Telegram розповів Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім, інформує Еспресо.TV

Глава ОДА пояснив, що регіоном їздять малочисельні ворожі колони, які будуть ліквідовувати, залучаючи єгерів.

"Завтра формуємо загони з мисливськими єгерями, які знають територію. Ми вже розуміємо, як окупанти переміщуються нашою територією, вони як мурахи. Тобто вони тикаються-тикаються, а потім знаходять якусь доріжку і їдуть гуськом. Нам незручно бити по них з артилерії, вони розтягнуті – виходить, витрачаєш багато снарядів. Ми вирішили (робити так): коли вони десь зупиняться, у купку зіб'ються, тоді ми нападаємо".

Кім додав, що на Миколаївщині місцеві жителі після розгрому ворожих колон забирають техніку РФ до своїх ангарів на господарські потреби.

"Сьогодні (3 березня) ми весь день за ними ганялися, і врешті-решт їх наздогнали, величезну колону, яку (розбили), а потім ще раз добили. Працював град по ворожій базі, що біля Баштанки", - зазначив він.

Губернатор зібрався завтра, 4 березня, поїхати проінспектувати розгромлену техніку, але вже заздалегідь знає – половину з неї розтягнуть місцеві жителі у свої ангари.

  • Нагадаємо, російські війська вже неодноразово намагались штурмувати Миколаїв, але поки до реального наступу не дійшло.

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Миколаївська область
єгеря
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