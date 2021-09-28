На Миколаївщині начальник військового складу продавав зброю та боєприпаси
У Миколаївській області правоохоронці затримали начальника складу ракетно-артилерійського озброєння однієї з військових частин через продаж зброї та боєприпасів
Про це повідомляє Офіс генпрокурора.
"За процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Південного регіону викрито та затримано начальника складу ракетно-артилерійського озброєння однієї з військових частин Миколаївщини, який займався продажем зброї, бойових припасів та вибухових речовин (ч. 1 ст. 263 КК України)", - йдеться в повідомленні.
Слідство вважає, що військовослужбовець систематично продавав озброєння, зокрема, правоохоронці зафіксували збут:
- 20 гранат Ф-1;
- 5 гранат РГД-5 із запалами;
- 5 реактивних протитанкових гранат РПГ-22.
Після цього правоохоронці провели обшуки за місцем проживання начальника складу та у приміщенні, де він зберігав крадене військове майно. В ході обшуків виявили та вилучили:
- 20 артилерійських мінометних мін;
- 20 мінометних мін;
- майже 600 артилерійських снарядів;
- близько 250 підривачів;
- 576 освітлювальних реактивних ракет,
- 49 пакунків порохових зарядів до мінометних мін;
- розривні заряди;
- гранати;
- майже 34 тис. набоїв різного калібру.
Правоохоронці відкрили кримінальну справу за фактом викрадення зброї, боєприпасів та іншого військового майна. Наразі встановлюються інші можливі учасники злочинної схеми.
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