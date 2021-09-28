На Миколаївщині начальник військового складу продавав зброю та боєприпаси

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

"За процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Південного регіону викрито та затримано начальника складу ракетно-артилерійського озброєння однієї з військових частин Миколаївщини, який займався продажем зброї, бойових припасів та вибухових речовин (ч. 1 ст. 263 КК України)", - йдеться в повідомленні.

Слідство вважає, що військовослужбовець систематично продавав озброєння, зокрема, правоохоронці зафіксували збут:

20 гранат Ф-1;

5 гранат РГД-5 із запалами;

5 реактивних протитанкових гранат РПГ-22.

Після цього правоохоронці провели обшуки за місцем проживання начальника складу та у приміщенні, де він зберігав крадене військове майно. В ході обшуків виявили та вилучили:

20 артилерійських мінометних мін;

20 мінометних мін;

майже 600 артилерійських снарядів;

близько 250 підривачів;

576 освітлювальних реактивних ракет,

49 пакунків порохових зарядів до мінометних мін;

розривні заряди;

гранати;

майже 34 тис. набоїв різного калібру.

Правоохоронці відкрили кримінальну справу за фактом викрадення зброї, боєприпасів та іншого військового майна. Наразі встановлюються інші можливі учасники злочинної схеми.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb