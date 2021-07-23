На Миколаївщині під час військових навчань снаряд розірвався біля населеного пункту
У Миколаївській області під час навчань "Козацька булава-2021" із проведенням бойових стрільб снаряд відхилися від курсу і розірвався у полі біля населеного пункту
Про це повідомив начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Сухопутних військ Збройних сил України полковник Анатолій Прошин, передає "УНІАН".
"В ході проведення практичної фази навчань із бойовою стрільбою на полігоні "Широкий лан" відбулося відхилення і падіння снаряду в полі, неподалік населеного пункту, який знаходиться на межі з полігоном. Унаслідок інциденту потерпілих немає. Є незначні пошкодження паркану (приватного домоволодіння), але силами військових були вжиті всі необхідні заходи і надана всебічна допомога з відновлення пошкодженого майна", - сказав Прошин.
За його словами, у даний час претензій до військовослужбовців з боку цивільного населення немає.
Прошин уточнив, що снаряд розірвався у полі, а не в населеному пункті.
"Козацька булава -2021" - міжнародні українсько-британські військові навчання "Козацька булава -2021" тривають на Миколаївщині з 12 по 24 липня. Також у навчаннях беруть участь представники Канади, США, Швеції.
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