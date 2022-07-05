Про це інформує Миколаївська ОДА.

Зазначається, що 4 липня близько 08:00 росіяни обстріляли Широківську громаду Баштанського району. Унаслідок цього було зруйновано житловий будинок. Потерпілих немає.



За даними ОДА, орієнтовно з 01:00 5 липня і дотепер окупанти продовжують накривати громаду вогнем.



Обстріли переважно поза межами населених пунктів. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється.



Крім того, вранці 5 липня війська РФ обстріляли Інгульську громаду. Обстріли були переважно поза межами населених пунктів. Унаслідок ворожого вогню зайнялися поля з ріпаком. Потерпілих немає.



У Березнегуватській громаді тривають обстріли сіл по лінії зіткнення. Крім того, ворог веде обстріл Баштанської громади. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється.



У Миколаївському районі 4 липня близько 16:15 та орієнтовно о 19:30 окупанти накрили вогнем с. Лимани Галицинівської громади. Внаслідок обстрілів зруйновано житловий будинок. У межах населеного пункту та поза його межами відбулося займання полів з урожаєм.



У Вознесенському та Первомайському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.



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