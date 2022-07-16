На Миколаївщині росіяни за добу поранили 17 людей
Росіяни 15 липня обстріляли Миколаїв, Миколаївський і Баштанський райони області, поранили 17 людей
Про це повідомила голова Миколаївської облради з гуманітарних питань регіону Ганна Замазєєва в телеграмі.
Росіяни знову обстріляли Миколаїв а також обстріляли Баштанський і Миколаївський райони. Вогонь відкривали по Первомайській, Галіцинівській, Володимирівській, Широківській, Березнегуватській громадах.
"Загалом же, за минулу добу на Миколаївщині поранення отримали 17 людей. Дітей серед постраждалих немає", - наголосила Ганна Замазєєва.
Поранених ушпиталили, їм надаюь необхідну медичну допомогу.
"Загалом, станом на сьогоднішній ранок, в миколаївських лікарнях знаходиться 321 громадянин, що постраждав від атак окупантів на Миколаївщину. Ще 66 постраждалих отримали допомогу амбулаторно", - зауважила вона.
- Раніше писали, що 15 липня на Миколаївщині росіяни поранили двох людей, обстріляли 12 будинків, критичну інфраструктуру та поля.
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