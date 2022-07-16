Про це повідомила голова Миколаївської облради з гуманітарних питань регіону Ганна Замазєєва в телеграмі.

Росіяни знову обстріляли Миколаїв а також обстріляли Баштанський і Миколаївський райони. Вогонь відкривали по Первомайській, Галіцинівській, Володимирівській, Широківській, Березнегуватській громадах.

"Загалом же, за минулу добу на Миколаївщині поранення отримали 17 людей. Дітей серед постраждалих немає", - наголосила Ганна Замазєєва.

Поранених ушпиталили, їм надаюь необхідну медичну допомогу.

"Загалом, станом на сьогоднішній ранок, в миколаївських лікарнях знаходиться 321 громадянин, що постраждав від атак окупантів на Миколаївщину. Ще 66 постраждалих отримали допомогу амбулаторно", - зауважила вона.

Раніше писали, що 15 липня на Миколаївщині росіяни поранили двох людей, обстріляли 12 будинків, критичну інфраструктуру та поля.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb