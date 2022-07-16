Про це розповів очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім у телеграмі.

Близько 4:00 16 липня росіяни вчергове накрили вогнем Миколаїв. Інформацію щодо постраждалих і пошкоджень уточнюють.

Орієнтовно з 9:00 до 10:00 15 липня окупанти обстрілювали Первомайське. Вони влучили в об'єкти критичної інфраструктури та сільськогосподарського призначення, лісосмугу, канал, поля.

Також о 18:30 - 19:00 росіяни обстріляли Лимани. Пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури, унаслідок чого село залишилося без електрогазопостачання. Окупанти влучили у два будинки. Станом на вечір для більшості споживачів електропостачання відновили.

"Вчора, 15 липня, з 09:30 по 21:00 з певною періодичністю були обстріли у Широківській громаді. Зруйновано один житловий будинок, пошкоджено - три. Двоє поранених", - зазначив Віталій Кім.

Крім того, загарбники обстріляли Олександрівку та влучили переважно по відкритих територіях. Люди не постраждали, але в шести приватних будинках частково пошкодженні покрівлі та вікна.

Орієнтовно о 4:00 16 липня росіяни гатили по Інгульській громаді. За попередніми даними, постраждалих немає. Інформацію щодо пошкоджень уточнюється.

Тривають обстріли сіл по лінії фронту в Березнегуватській громаді. Інформацію про постраждалих і пошкодження з'ясовують.

У Вознесенському та Первомайському районах день та ніч минули відносно спокійно.

Уночі 16 липня російські війська завдали удару по Миколаєву.

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