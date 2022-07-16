Про це повідомляють Новини N.

Вибухи почали лунати о четвертій годині ранку. За кількістю, яку чули городяни, їх було щонайменше чотири.

ЗМІ повідомляють про виліт ворожих ракет із боку тимчасово окупованої Херсонської області.

Також про вибухи повідомляє "Суспільне. Миколаїв".

"Суспільне. Одеса" повідомило про вибух та чорний дим в Одесі.

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