На Миколаївщині росіяни завдали артилерійських ударів по школі, в якій раніше розміщувались
В селищі Снігурівка, на Миколаївщині, окупанти завдали артилерійських ударів по школі, в якій раніше розміщувались
Про це повідомили у ОК "Південь".
"Залишивши позиції біля школи та на прибудинкових подвір’ях, окупанти виїхали за селище і зухвало завдали ракетно-артилерійські удари по тих самих об’єктах інфраструктури, де базувалися. Все це здійснюється з метою звинувачення українських військ у нанесенні ударів по власному мирному населенню", - йдеться у дописі.
У Снігурівській школі на Миколаївщині окупанти раніше розміщували підрозділи та техніку.
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