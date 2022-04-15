На Миколаївщині росіяни завдали артилерійських ударів по школі, в якій раніше розміщувались

Про це повідомили у ОК "Південь".



"Залишивши позиції біля школи та на прибудинкових подвір’ях, окупанти виїхали за селище і зухвало завдали ракетно-артилерійські удари по тих самих об’єктах інфраструктури, де базувалися. Все це здійснюється з метою звинувачення українських військ у нанесенні ударів по власному мирному населенню", - йдеться у дописі.



У Снігурівській школі на Миколаївщині окупанти раніше розміщували підрозділи та техніку.



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