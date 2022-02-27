На Миколаївщині російська ДРГ здалась місцевим жителям
В Миколаївській області члени диверсійно-розвідувальної групи здались місцевому населенню
Про це повідомила обласна поліція.
Там повідомили, що четверо військових, віком від 18-ти до 29-ти років, після бою та розгромлення їхньої колони на кордоні з Херсонщиною склали зброю та здались місцевим жителям.
"Кажуть, думали, що приїхали на навчання, а, коли побачили що відбувається, вирішили здатись. У диверсантів вилучили документи, зараз вказаних осіб ретельно перевіряють, з’ясовуються усі обставини", - сказали в поліції.
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