На Миколаївщині СБУ викрила зловмисника, який незаконно переправляв чоловіків за кордон

Про це інформує пресслужба СБУ.

Зазначається, що СБУ в Миколаївській області викрили організатора каналу незаконного переправлення громадян України через держкордон. Чоловіка затримали під час передачі другої частини грошової винагороди у розмірі 45 тисяч грн за повний пакет підроблених документів.

СБУ встановила, що організатором незаконної схеми був місцевий мешканець Миколаєва, один із колишніх членів місцевого організованого злочинного угруповання, який за грошову винагороду у розмірі $3500, та за допомогою своїх спільників за кордоном, виготовляв фіктивні документи про начебто працевлаштування в іноземну фірму. Таким чином, молодик обіцяв громадянам України безпроблемний перетин кордону.

Наразі організатора злочинної схеми затримано за підозрою у вчиненні злочину за ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) КК України. Зловмисника тримають під вартою.

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