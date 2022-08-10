Про це у телеграм пише Центр протидії дезінформації при РНБО.

Так, станом на ранок 10 серпня роспропаганда поширила три обмани.

Першою стала дезінформація. У посольстві РФ у США заявили: "Щодо сільськогосподарських угідь є свідчення неодноразових цілеспрямованих підпалів урожаю українськими формуваннями, для чого використовуються гелікоптери, що розкидають теплові пастки. Все це доводить, що реальна ситуація протилежна тому, про що веде мову держдеп США".

Іншою дезінформацією стало повідомлення від росЗМІ, що "українські військові втікали з Соледара до Артемівська… на підступах (до Соледара та Артемівська) не вціліло жодне село - українці, які відступали, знищували буквально все на шляху та вбивали мирних жителів".



Також не обійшлося без фейків. В міноборони Росії заявили: "У Надбузькому Миколаївській області у будівлі туберкульозного диспансеру дислоковано підрозділи територіальної оборони, обладнано склад зброї та боєприпасів, а всіх хворих, незалежно від стану їх здоров’я, цинічно вигнали з лікувального закладу".

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