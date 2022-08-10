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На Миколаївщині тероборонівці "вигнали хворих і обладнали склад зброї у туберкульозному диспансері", - новий фейк від роспропаганди

10 серпня, 2022 середа
08:48
Суспільство Росія щодня продукує нові фейки

Росіяни знову поширюють дезінформацію і фейки про українських військових. Кажуть, що бійці "підпалюють урожай на полях", "вбивають мирних мешканців на Донбасі" і "облаштовують склади зброї в лікарнях"

Про це у телеграм пише Центр протидії дезінформації при РНБО.

Так, станом на ранок 10 серпня роспропаганда поширила три обмани.

Першою стала дезінформація. У посольстві РФ у США заявили: "Щодо сільськогосподарських угідь є свідчення неодноразових цілеспрямованих підпалів урожаю українськими формуваннями, для чого використовуються гелікоптери, що розкидають теплові пастки. Все це доводить, що реальна ситуація протилежна тому, про що веде мову держдеп США".   

Іншою дезінформацією стало повідомлення від росЗМІ, що "українські військові втікали з Соледара до Артемівська… на підступах (до Соледара та Артемівська) не вціліло жодне село - українці, які відступали, знищували буквально все на шляху та вбивали мирних жителів".  
  
Також не обійшлося без фейків. В міноборони Росії заявили: "У Надбузькому Миколаївській області у будівлі туберкульозного диспансеру дислоковано підрозділи територіальної оборони, обладнано склад зброї та боєприпасів, а всіх хворих, незалежно від стану їх здоров’я, цинічно вигнали з лікувального закладу". 

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Росія
Миколаївщина
війна з Росією
фейк
пропаганда
російські фейки
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